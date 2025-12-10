Video | Mearsheimer: Maling Paglalarawan ng “12-Araw na Tagumpay”; Nahirapan ang Amerika at Israel

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Binibigyang-diin ni John Mearsheimer, kilalang theorist sa larangan ng ugnayang pandaigdig, na sa paggunita sa 12-araw na digmaan, taliwas sa pahayag ng Israel na sila ang nagpasya sa pagtigil ng labanan, ang Tel Aviv mismo ang humiling sa Estados Unidos upang ihinto ang digmaan. Ito ay dahil ang mahahalagang lungsod tulad ng Tel Aviv at Haifa ay nasa ilalim ng malakas na pag-atake ng mga misayl ng Iran, at ang mga sistemang pananggala ng Israel ay malapit nang maubusan ng munisyon.
Idinagdag pa niya na sa kabila ng mga pahayag at propaganda, hindi maituturing na tagumpay ang 12-araw na digmaan, sapagkat hindi natamo ng Israel ang alinman sa dalawang pangunahing layunin nito—(1) ang ganap na pagbuwag sa kakayahan ng Iran sa uranium enrichment, at (2) ang pagbabago ng sistema ng pamahalaan ng Iran. Sa halip, aniya, ang mga kaganapan ay nagbunga pa ng higit na pagpapalakas ng kakayahang estratehiko ng Iran.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Kritikal na Pagsusuri mula sa Realist School of IR
Si John Mearsheimer ay pangunahing kinatawan ng offensive realism, kaya ang kaniyang pagsusuri ay nakabatay sa:
kapangyarihan,
kakayahan ng estado,
at estratehikong kalkulasyon.
Sa ganitong lente, ang 12-araw na digmaan ay sinusuri hindi batay sa retorika, kundi sa objective outcomes at military-strategic balance.
2. Ang Mahabang Anino ng Digmaang Misayl
Ang pagbanggit na ang Tel Aviv at Haifa ay nasa ilalim ng pag-atake ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa doktrinang pandepensa ng Israel. Sa pananaw ng mga realista:
ang kakayahan ng Iran na tumama sa malalayong target
at ubusin ang depensa ng Iron Dome
ay senyales na ang regional power balance ay hindi na katulad ng nakaraan.
3. Pagkaubos ng Defensive Munitions: Isang Estratehikong Vulnerability
Ang kahulugan ng “pagkaubos ng munisyon” sa sistemang pananggala ay:
pagbaba ng kakayahan ng Israel na protektahan ang populasyon,
pagtaas ng presyur sa Washington,
at paglitaw ng panganib ng mas malaking pag-escalate.
Ayon sa ganitong pagsusuri, nagbigay ito ng “urgent incentive” upang huminto ang labanan.
4. Pagkabigong Maabot ang Mga Layuning Estratehiko
Tinutukoy ni Mearsheimer na hindi natamo ng Israel ang dalawang layunin:
1. Pagdurog sa nuclear capability ng Iran,
2. Pagbabago ng rehimen.
Sa larangan ng ugnayang internasyonal, kung hindi naaabot ang core objectives, ang operasyon—kahit anong naratibo ang gamitin—ay itinuturing na strategic non-success.
5. Reversal Effect: Bakit Lalong Lumakas ang Iran
Ang tinutukoy na “pagpapalakas ng kakayahan ng Iran” ay maaaring tumukoy sa:
konsolidasyon ng pampublikong suporta,
pagpapalalim ng deterrence sa misayl at drone systems,
at muling paghubog ng rehiyonal na alyansa.
Sa terminolohiyang realist, ang Iran ay lumabas na may increased strategic resilience.
6. Konklusyon: Narratives vs. Strategic Reality
Ang isyu sa pagitan ng “victory narrative” at “strategic outcome” ay madalas na lumilitaw sa mga modernong labanan. Ginagamit ni Mearsheimer ang sitwasyon bilang halimbawa ng:
pagkakaiba ng pampublikong retorika
at totoong pagbabago sa power distribution
sa Gitnang Silangan.
