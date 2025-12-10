Borrell: Ang paglapit ni Trump ay katumbas ng deklarasyon ng “pampulitikang digmaan” laban sa European Union

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa sinabi ng dating Mataas na Kinatawan para sa Patakarang Panlabas ng European Union, ang pagtrato ng Pangulo ng Estados Unidos sa EU ay maituturing na isang uri ng “political war” o pampulitikang pagsalakay laban sa Unyong Europeo.
Isinulat ni Josep Borrell noong Martes ng gabi sa social media platform na X:
“Si J.D. Vance, ang Pangalawang Pangulo ng Estados Unidos, ay ipinakita na rin noon sa Munich ang kanyang paghamak at kababaan ng tingin sa Europa.”
Pinaigsi na Analitikal na Komentaryo
1. Isang Malinaw na Pagtindi ng Transatlantic Tensions
Ang pahayag ni Borrell ay nagpapakita ng paglala ng tensyon sa pagitan ng Washington at Brussels. Ang terminong “pampulitikang digmaan” ay hindi simpleng retorika—ito’y pahiwatig ng malalim na pag-aalala na may nagaganap na strategic decoupling sa pagitan ng dalawang tradisyunal na kaalyado.
2. Kritika sa Diplomatikong Diskurso ng Administrasyong Amerikano
Ang binanggit na “paghamak” ni J.D. Vance sa Europa ay nagpapakita ng pagbabago sa tono at pananaw ng ilang lider ng U.S. na mas pinahahalagahan ang unilateralism kaysa multilateral cooperation.
Para sa EU, ito ay indikasyon ng lumalawak na agwat sa:
pananaw sa seguridad,
pamamahala sa ekonomiya,
at pandaigdigang papel ng Kanluran.
3. Political War: Ano ang Kahulugan Nito?
Sa diskurso ni Borrell, ang “pampulitikang digmaan” ay maaaring tumukoy sa:
matinding pampublikong kritisismo laban sa EU,
patakarang nagpapahina sa transatlantic unity,
at pagtatangkang bawasan ang impluwensya ng EU sa mga global forums.
Hindi ito pisikal na labanan, ngunit pag-atake sa kredibilidad, posisyon, at hegemonya ng mga institusyon ng EU.
4. Mga Impluwensya sa Hinaharap ng EU–US Relations
Nagpapahiwatig ang pahayag na ang EU ay maaaring:
maghanap ng mas sariling estratehikong direksyon,
palakasin ang depensa at industriyal na kakayahan,
at bawasan ang sobrang pag-asa sa Estados Unidos.
Ito’y maaaring maging simula ng bagong yugto ng multilateral realignment.
5. Komunikasyon sa Panahon ng Social Media Diplomacy
Ang paglalabas ni Borrell ng mensahe sa X ay nagpapakita ng:
paglipat ng diplomasiya sa real-time public messaging,
pagnanais ng EU na ipahayag ang posisyon nito nang mas mabilis,
at pag-unawa na ang digital platforms ay bahagi na ng geopolitical arena.
.........
328
Your Comment