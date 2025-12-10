Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Hindi nakuha ng mga diskuwento ng Russia ang merkado ng Iran.
Noong 22 Oktubre, ipinataw ng Estados Unidos ang parusa sa dalawang higanteng kompanya ng langis ng Russia—Rosneft at Lukoil. Ngunit ano ang naging epekto nito?
Noong Nobyembre, hindi nagkaroon ng makabuluhang pagbabago sa benta ng Rosneft, na may humigit-kumulang 40% ng kabuuang eksport ng langis ng Russia.
Ito ay dahil karamihan ng langis ng Rosneft ay naipapadala sa China sa pamamagitan ng ESPO pipeline at ibinebenta sa ilalim ng pangmatagalang kontrata, kaya hindi ito direktang tinamaan ng mga parusa.
Subalit ang benta ng langis ng Lukoil—na may 15% na bahagi sa eksport—ay ganap na huminto mula sa ruta ng dagat dahil direktang naapektuhan ng mga parusa ng Amerika.
Ang pagtaas ng bahagi ng mga di-kilalang maliliit na kompanya sa pag-export ng langis ng Russia ay nagpapakita na inililipat ng Moscow ang kanilang marine oil trade mula sa Rosneft at Lukoil tungo sa iba pang maliliit at hindi napaparusahan na kompanya, bilang bagong estratehiya.
Sinubukan ng Russia na makabawas sa bahagi ng Iran sa gray market sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malalaking diskuwento habang hindi pa handa ang kanilang bagong imprastraktura para sa bentang pandagat. Ngunit dahil nabigo sila, bumaba nang humigit-kumulang 500,000 barrels per day ang kanilang pagbebenta ng langis.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Limitado ngunit Malinaw na Epekto ng Parusa
Ang parusa ng Amerika laban sa Lukoil at Rosneft ay nagpakita ng partikular na epekto:
Ang Rosneft, na may pangunahing ruta sa ESPO pipeline, ay halos hindi naapektuhan.
Ang Lukoil, na nakadepende sa pag-export sa pamamagitan ng dagat, ay ganap na huminto ang operasyon.
Ipinapakita nito na ang parusa ay targeted, hindi universal, ngunit sapat upang makaapekto sa estratehikong kalakalan ng Russia.
2. Paggamit ng “Maliliit na Kumpanya” bilang Estratehiya
Ang pagtaas ng mga di-kilalang kompanya sa pag-export ay senyales ng adaptive strategy ng Russia:
Paglilipat ng benta mula sa pangunahing higante patungo sa maliit at hindi napaparusahan.
Pagpigil sa tuluyang pagkaapekto ng parusa sa kabuuang kita ng industriya ng langis.
Ito ay maaaring tawaging “maliliit na oil soldiers,” na nagtataguyod ng flexibility at resilience sa harap ng geopolitical pressure.
3. Kompetisyon sa Gray Market
Sinubukan ng Russia na mapalapit sa merkado ng Iran sa gray market sa pamamagitan ng mas malaking diskuwento.
Gayunpaman, hindi naging matagumpay ang estratehiyang ito, at bumaba ang kanilang benta ng 500,000 barrels per day.
Ipinapakita nito ang limitasyon ng mga panandaliang hakbang sa merkado at kahalagahan ng imprastrakturang pandagat.
4. Epekto sa Estratehikong Bentahe
Ang China ay nananatiling pangunahing benepisyaryo ng pipeline exports.
Ang Iran ay napanatili ang merkado nito sa gray market.
Ang Russia ay pinilit na baguhin ang istratehiya sa marine exports at lumikha ng network ng alternatibong kumpanya.
5. Mensahe para sa Global Energy Market
Ang insidenteng ito ay nagpapakita na:
Targeted sanctions ay may kapangyarihan ngunit hindi ganap na nakakapigil sa buong sistema.
Ang flexibility sa pag-export at pag-adapt sa network ng kumpanya ay susi sa resilience ng estado sa sektor ng enerhiya.
Ang mga gray market dynamics ay patuloy na nakakaapekto sa balanse ng supply at demand sa rehiyon.
