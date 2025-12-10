Ika-walong Anibersaryo ng Tagumpay ng Iraq laban sa ISIS; Fatwa ng Marja, Mahalagang Salik sa Pambansang Kabayanihan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinahayag ni Faleh al-Fayyadh, Pangulo ng Popular Mobilization Forces (PMF), sa ika-walong anibersaryo ng paglaya ng Iraq mula sa ISIS, na ang fatwa ng self-defense ni Grand Ayatollah Ali al-Sistani ay may kritikal at tiyak na papel sa pagkamit ng tagumpay na ito. Ang fatwa ay nagbuklod sa mga matapang na Iraqi mula sa lahat ng sektor, na nagbunga ng isang kabayanihang pambansa na mananatiling bahagi ng kasaysayan ng bansa.
Dagdag pa ni al-Fayyadh, ang tagumpay laban sa ISIS hindi lamang isang tagumpay militar, kundi simbolo rin ng dignidad, pananampalataya, at determinasyon ng mamamayang Iraqi. Ipinag-alala niya ang alaala ng mga bayani at martir, pati na ang mga sundalo ng PMF, hukbo, at mga pwersang panseguridad, at binigyang-diin na ang pagkakaisa, seguridad, at katapatan sa mga nagawa ng araw na ito ay nananatiling pangunahing prayoridad ng Iraq.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Papel ng Relihiyosong Liderato sa Mobilisasyon ng Mamamayan
Ang fatwa ni Grand Ayatollah Sistani ay nagsilbing moral at legal na batayan upang magkaisa ang mamamayang Iraqi laban sa ISIS. Pinapakita nito kung paano ang religyong pamumuno ay maaaring magdala ng pambansang pagkakaisa sa gitna ng krisis.
2. Pagkakaisa ng Lahat ng Sektor
Ang pagkilos ng mga Iraqi mula sa iba’t ibang sektang panlipunan ay nagpapatunay na ang tagumpay laban sa ISIS ay produkto ng kolektibong determinasyon, hindi lamang ng puwersang militar.
PMF at iba pang armed groups
Hukbo ng Iraq
Mga pwersang panseguridad
Ang lahat ay nagkaisa para sa isang pambansang layunin.
3. Simbolismo ng Tagumpay
Hindi lamang stratehikong tagumpay militar ang naabot; ito rin ay simbolo ng dignidad, pananampalataya, at paninindigan ng mamamayan. Ang alaala ng mga martir at bayani ay nagpapaalala ng sakripisyo para sa kalayaan at seguridad ng bansa.
4. Mahalaga ang Pagpapatuloy ng Seguridad at Katapatan
Binigyang-diin ni al-Fayyadh na ang pagpapanatili ng pagkakaisa, seguridad, at katapatan sa mga naabot ng bansa ay pangunahing prayoridad upang hindi maulit ang pagkakawatak-watak at upang mapanatili ang tagumpay laban sa terorismo sa hinaharap.
5. Aral para sa Pambansang Estratehiya
Ang kaganapang ito ay naglalarawan ng interplay ng relihiyon, lipunan, at militar sa paghubog ng pambansang tagumpay. Mahalaga ang ganitong aral para sa paghahanda ng bansa sa mga banta sa seguridad at pagpapatibay ng pambansang pagkakaisa.
.........
328
Your Comment