Bumaba ang Foreign Exchange Reserves ng Israel; Malubhang Babala para sa Ekonomiya ng Shekel

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Noong katapusan ng Nobyembre 2025, bumaba ang foreign exchange reserves ng Israel sa $231.425 bilyong dolyar, na mas mababa ng $529 milyon kumpara sa nakaraang buwan. Ayon sa ulat, ang pagbabagong ito ay pangunahing bunga ng interbensyon ng gobyerno sa merkado ng palitan ng pera, at tanging bahagi lamang nito ang na-offset sa pamamagitan ng mga pagsasaayos sa accounting.
Bagama’t may pagtaas ng taunang reserves kumpara sa Nobyembre 2024, binabalaan ng mga eksperto na ang patuloy na presyon sa shekel at ang limitadong epekto ng mga patakarang pang-ekonomiya ay nananatiling panganib sa katatagan ng ekonomiya ng Israel.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Epekto ng Interbensyon ng Gobyerno
Ang pagbagsak ng foreign reserves ay nagpapakita na ang paggamit ng reserbang dayuhan para pamahalaan ang halaga ng shekel ay may limitadong epekto. Habang nakatutulong ito sa panandaliang stabilisasyon, maaaring magdulot ito ng pangmatagalang kahinaan sa ekonomiya.
2. Pagkakaroon ng Vulnerability sa Ekonomiya
Kahit may taunang pagtaas ng reserves, ang Israel ay nananatiling maapektuhan ng presyur sa kanyang currency at limitadong epekto ng monetary at fiscal policies. Ipinapakita nito ang pangangailangan ng maingat na pamamahala sa foreign reserves at fiscal discipline.
3. Posibleng Implikasyon para sa Shekel
Ang pagbaba ng reserves ay maaaring magdulot ng:
mas mataas na volatility ng exchange rate,
pagtaas ng inflation pressure,
at mas maliit na espasyo para sa gobyerno na magpatupad ng monetary intervention.
4. Mensahe para sa Patakarang Pang-ekonomiya
Kinakailangan ng Israel na:
palakasin ang resilience ng ekonomiya laban sa fluctuations ng currency,
tiyakin ang transparency at maayos na accounting practices,
at bumuo ng mga mekanismo para sa pangmatagalang stability ng shekel at foreign reserves.
.........
328
Your Comment