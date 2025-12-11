Magandang balita tungkol sa pagdating ng biyayang pag-ulan para sa Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinapakita ng pinakabagong mapa ng pandaigdigang modelong GFS, na inilathala ng website na meteologix, ang posibilidad ng isang malawak at katamtaman hanggang malakas na yugto ng pag-ulan sa maraming lalawigan ng bansa sa pagitan ng 12 ng Disyembre hanggang 20 2025.
Batay sa pagtataya, inaasahang papasok sa Iran ang mga high-pressure at mamasa-masang sistema mula sa Mediterranean at Dagat Pula, na magdudulot ng masaganang pag-ulan lalo na sa kanlurang kalahati, timog-kanlurang bahagi, at ilang rehiyon ng katimugang baybayin.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Pagpapahiwatig ng Panahon ng Pagbawi sa Tagtuyot
Ang anunsiyo ay nagpapakita ng optimistikong pananaw hinggil sa pagdating ng ulan, na karaniwang itinuturing na kritikal sa mga rehiyong may patuloy na suliranin sa kakulangan ng tubig.
2. Pag-asa sa Global Forecast System (GFS)
Ang paggamit ng modelong GFS ay nagpapakita ng pagsandig sa internasyonal na pamantayang meteorolohikal para sa mas maaasahang prediksyon ng klima. Ito ay nagbibigay ng kredibilidad at teknikal na bigat sa ulat.
3. Pagpasok ng Mga Sistema ng Panahon mula sa Dagat Mediterranean at Dagat Pula
Ang ganitong uri ng pagsasanib ng mga weather system ay karaniwang nagdudulot ng matatag at tuluy-tuloy na pag-ulan sa rehiyon. Pinapakita nito ang interaksyon ng malalaking atmospheric patterns na may direktang epekto sa Iran.
4. Pagtuon sa mga Rehiyong Mas Tinatamaan
Ang pagbibigay-diin sa kanluran, timog-kanluran, at timog na baybayin ay nagmumungkahi ng posibleng panganib ng pagbaha sa mga lowland areas at sabay na potensyal para sa pag-unlad sa agrikultura.
5. Retorika ng Pagpapasalamat sa “Biyaya” ng Ulan
Ang paggamit ng terminong “نعمت الهی” (“biyayang ipinagkaloob ng Diyos”) ay nagdadagdag ng kultural at relihiyosong dimensyon, na karaniwan sa mga komunikasyong may temang agrikultura at kalikasan sa rehiyon.
