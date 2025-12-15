Bagong Pahayag ni Grossi Hinggil sa mga Pasilidad Nuklear ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ayon kay Rafael Grossi, Direktor-Heneral ng International Atomic Energy Agency (IAEA), muling sinimulan ng ahensya ang mga inspeksyon sa Iran, subalit kulang pa rin ang access sa ilang pangunahing pasilidad nuklear sa bansa.
Dagdag pa niya: "Pinapayagan lamang kaming pumasok sa mga pasilidad na hindi nasangkot sa mga target. Mahalaga pa rin ang access na ito, dahil kabilang ang mga site na ito sa kasunduan para sa inspeksyon at may kahalagahan sa aming trabaho."
Ipinaliwanag pa ng Direktor-Heneral ng IAEA: "Gayunpaman, walang alinlangan na mas mataas ang kahalagahan ng mga pasilidad sa Natanz, Isfahan, at Fordow; naroroon ang malaking bahagi ng nuclear materials at kagamitan, kaya’t kailangan nating bumalik sa mga ito."
Maikling Pinalawak na Pagsusuri
Nuclear Oversight and Strategikong Implikasyon
1. Limitadong Access at Operational Challenges
Ang pahayag ni Grossi ay nagpapakita ng umiiral na restriksyon sa inspeksyon, na maaaring magpahirap sa transparency at sa epektibong monitoring ng IAEA sa nuclear activities ng Iran.
2. Strategic Significance ng Natanz, Isfahan, at Fordow
Ang nabanggit na pasilidad ay itinuturing na kritikal sa nuclear program ng Iran, kaya ang kakulangan ng access ay may direktang implikasyon sa pagsusuri ng kapasidad sa enrichment, kagamitan, at materyales.
3. Diplomatikong Dimensyon
Ang isyu ng access ay hindi lamang teknikal kundi pampulitika, na nakaaapekto sa ugnayan ng Iran sa IAEA, pati na rin sa broader nuclear diplomacy at regional security dynamics.
4. Pagpapahalaga sa Kasalukuyang Access
Bagaman limitado, ang mga pasilidad na kasalukuyang naa-access ay nagbibigay pa rin ng mahalagang datos at pananaw sa aktibidad nuklear, na kritikal sa pagpapatuloy ng inspeksyon at pagsusuri sa ilalim ng internasyonal na kasunduan.
Pangkalahatang Pagninilay
Ang ulat na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng patuloy na inspeksyon at transparency, habang kinikilala ang umiiral na mga limitasyon sa access sa pinakamahalagang nuclear facilities ng Iran.
