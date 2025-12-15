Al-Qassam Brigades: Itinalaga kaagad ang Kapalit ni Martir Raed Saad

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang pahayag hinggil sa pagkamatay ng kanilang kumander na si Raed Saad, inihayag ng Izz ad-Din al-Qassam Brigades na ang patuloy na pagpatay umano ng rehimeng Sionista sa mga pinuno at mamamayang Palestinian, gayundin ang mga pag-atake sa Gaza Strip, ay lumampas na sa lahat ng tinuturing nilang “pulang linya” at, ayon sa kanila, ay nagbunga ng pagkabigo ng tinutukoy nilang plano ni Trump.
Ayon pa sa pahayag, nananawagan ang Qassam Brigades na sina Donald Trump at ang mga tagapamagitan ay gampanan ang kanilang mga pananagutan kaugnay ng kanilang inilalarawang mapanganib at paulit-ulit na mga pag-atake laban sa mamamayang Palestinian, sa armadong paglaban, at sa mga lider nito.
Binigyang-diin din nila na ang kanilang karapatan na tumugon sa mga aksyon ng puwersang nananakop, at ang karapatan sa sariling depensa gamit ang lahat ng magagamit na paraan, ay nananatiling buo.
Kinumpirma rin ng pamunuan ng Qassam Brigades na isang bagong kumander ang itinalaga bilang kapalit ng napatay na si Raed Saad.
Idinagdag sa pahayag na ang kanilang itinuturing na landas ng pakikibaka ay hindi titigil, at ang pagpatay sa mga lider ay hindi umano makapagpapahina sa kanilang determinasyong ipagpatuloy ang landas na ito.
Maikling Pinalawak na Pagsusuri
Organizational Continuity and Conflict Dynamics
1. Pagpapatuloy ng Pamumuno at Estruktura
Ang mabilis na pagtatalaga ng bagong kumander ay nagpapahiwatig ng umiiral na mekanismo ng organizational continuity, na naglalayong maiwasan ang vacuum sa pamumuno sa gitna ng patuloy na labanan.
2. Mensaheng Pampulitika at Pampanloob
Ang pahayag ay nagsisilbing sabayang mensahe—panloob, upang panatilihin ang moral at pagkakaisa ng mga kasapi; at panlabas, upang ipakita ang pagtanggi sa mga kasalukuyang hakbang at balangkas ng diplomasya na may kaugnayan sa sigalot.
3. Epekto sa Rehiyonal na Tension
Ang paggiit sa karapatan ng pagtugon at sariling depensa ay maaaring magpataas ng antas ng tensiyon sa rehiyon, lalo na sa konteksto ng patuloy na operasyong militar at limitadong diplomatikong progreso.
Pangkalahatang Pagninilay
Ipinapakita ng ulat na ito na sa mga armadong tunggalian, ang mga organisasyon ay madalas na inuuna ang pagpapatuloy ng pamumuno at malinaw na pagpoposisyon sa pulitika, bilang tugon sa mga pag-atake at sa nagbabagong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon.
