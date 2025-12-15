Maitim na Taong Piskal para sa Israel sa darating na 2026

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa mga opisyal na institusyon ng rehimeng Israeli, tinataya na sa gitna ng patuloy na pagbagal ng ekonomiya at kakulangan ng kakayahang harapin ang mga epekto ng digmaan, lalong lalala ang krisis sa kabuhayan ng mga mamamayang Israeli sa taong 2026.
Sa konteksto ng paglala ng krisis pang-ekonomiya kasunod ng matagal na digmaan sa Gaza, gayundin ng 12-araw na sagupaan sa Iran, inaasahan ng mga Israeli source na ang nasabing krisis ay magpapatuloy at titindi pa sa 2026, na maglalagay sa kabuhayan ng maraming pamilya sa seryosong panganib.
Iniulat ng pahayagang Israeli na Yedioth Ahronoth na simula Enero 1, 2026, haharap ang Tel Aviv sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagbabawas o pagtigil ng ilang uri ng buwis at benepisyo, na maaaring magdulot ng karagdagang gastusin na humigit-kumulang 250 hanggang 375 dolyar kada buwan para sa bawat sambahayan. Ayon sa ulat, ang mga pamilyang mababa at katamtaman ang kita ang inaasahang pinaka-malubhang maaapektuhan.
Maikling Pinalawak na Pagsusuri
Economic Pressure and Post-Conflict Impact sa Israel
1. Digmaan at Pangmatagalang Epekto sa Ekonomiya
Ipinapakita ng mga pagtataya na ang pinagsamang epekto ng matagal na operasyong militar at rehiyonal na tensiyon ay may pangmatagalang implikasyon sa katatagan ng ekonomiya, partikular sa presyo ng bilihin at kakayahan ng estado na magbigay ng benepisyong panlipunan.
2. Pabigat sa mga Sambahayan
Ang inaasahang pagtaas ng buwanang gastusin ay maaaring magpalalim sa hindi pagkakapantay-pantay sa kita, kung saan ang mga pamilyang may limitadong kita ang mas mabilis na naaapektuhan ng inflation at pagbabawas ng suporta ng pamahalaan.
3. Hamon sa Pampublikong Polisiya
Ang sitwasyon ay naglalagay ng malaking hamon sa mga gumagawa ng polisiya, na kailangang magbalanse sa pagitan ng gastusing panseguridad, pagpapanatili ng katatagan ng pananalapi, at proteksiyon sa kabuhayan ng mamamayan.
Pangkalahatang Pagninilay
Ipinahihiwatig ng mga ulat na ito na ang mga krisis na dulot ng digmaan ay hindi natatapos sa larangan ng labanan, kundi umaabot sa pang-araw-araw na buhay ng mga pamilya, kung saan ang epekto ay mas tumitindi sa paglipas ng panahon.
