Eslami: Dapat Managot ang Ahensiya Hinggil sa Pag-atake sa mga Pasilidad Nuklear ng Iran

Humigit-kumulang 56 na bansa ang kasalukuyang nagpapakita ng interes na bumili ng mga produktong gawa ng Iran, kabilang ang mga radiopharmaceutical, gayundin ang mga produkto at usapin na may kaugnayan sa heavy water at mga derivative nito.
Binanggit niya na ang usapin ng mga sentro at pasilidad na kamakailan ay naging target ng pag-atake ay ngayon ay malinaw nang nakapaloob sa talakayan, at iginiit na dapat may umiiral na malinaw na protocol para sa ganitong mga kaso.
Ayon kay Eslami, ang mga pasilidad nuklear ng Iran na tinarget ay nakarehistro sa International Atomic Energy Agency (IAEA) at sumasailalim sa regular na pangangasiwa at inspeksyon ng ahensiya.
Binigyang-diin pa niya na hindi na ito ang panahon upang magtanong ang Ahensiya, kundi panahon na upang managot at magpaliwanag, partikular kung bakit walang inilabas na pagkondena at kung anong mga patnubay o mekanismo ang umiiral ng IAEA para sa mga ganitong insidente.
Maikling Pinalawak na Pagsusuri
Accountability, Oversight, and Nuclear Governance
1. Pananagutan ng mga Pandaigdigang Ahensiya
Ang pahayag ni Eslami ay tumutukoy sa mas malawak na tanong hinggil sa pananagutan ng mga internasyonal na institusyon, lalo na kapag ang mga pasilidad na nasa ilalim ng kanilang opisyal na pangangasiwa ay napipinsala o tinatarget.
2. Legal at Protokol na Dimensyon
Ang panawagan para sa malinaw na protocol ay nagpapakita ng kakulangan o hindi malinaw na mga mekanismo sa pandaigdigang antas kung paano tutugon ang mga ahensiya sa mga pag-atake laban sa mga pasilidad na kinikilalang sibil at nasa ilalim ng inspeksyon.
3. Ekonomiya at Mapayapang Paggamit ng Nuklear
Ang binanggit na interes ng maraming bansa sa mga produktong nuklear ng Iran ay nagpapalawak ng diskurso mula sa seguridad patungo sa mapayapang paggamit ng teknolohiyang nuklear, partikular sa larangan ng medisina at industriyal na aplikasyon.
Pangkalahatang Pagninilay
Ipinapakita ng ulat na ito na ang mga usaping nuklear ay hindi lamang teknikal, kundi malalim na nakaangkla sa pandaigdigang pamamahala, pananagutan, at tiwala. Ang mga ganitong pahayag ay nagpapatingkad sa pangangailangan ng malinaw at pare-parehong pamantayan sa pagtugon sa mga banta laban sa mga pasilidad na nasa ilalim ng internasyonal na pangangasiwa.
