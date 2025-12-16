Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isang midyang Hebreo, batay sa mga datos na estadistikal, ang nagpahayag na ang pahayag ng Punong Ministro ng rehimen ng pananakop—na ang Israel umano ang pinakaligtas na lugar para sa mga Hudyo sa buong mundo—ay hindi tumutugma sa mga aktuwal na kalagayan sa lupa at sa opisyal na bilang ng mga nasawi.
Ayon sa ulat ng Zionistang website na “Walla”, ang panawagan ni Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng rehimen ng pananakop, sa mga Hudyo sa iba’t ibang panig ng mundo na lumipat sa mga sinasakop na teritoryo matapos ang insidente sa Sydney—kasabay ng pangakong sila ay poprotektahan ng hukbo at ng gabinete—ay nasa hayagang pagsalungat sa mga opisyal na estadistika na inilabas ng mismong mga institusyon ng estado.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Diskurso sa Seguridad at Realidad
Ipinahihiwatig ng ulat na may malinaw na agwat sa pagitan ng diskursong pampulitika at ng nasusukat na realidad sa usapin ng seguridad. Kapag ang mga pahayag ng pamahalaan ay hindi sinusuportahan ng empirikal na datos, humihina ang kredibilidad ng mga ito sa loob at labas ng bansa.
Midya Bilang Panloob na Tagasuri
Ang pagpuna mula mismo sa isang midyang Hebreo ay nagpapakita ng papel ng midya bilang panloob na mekanismo ng pagsusuri at pananagutan. Ipinapakita nito na ang kritikal na diskurso ay hindi lamang nagmumula sa panlabas na mga tagamasid, kundi umiiral din sa loob ng mismong lipunang Israeli.
Pulitika ng Migrasyon at Takot
Ang panawagan para sa migrasyon na nakabatay sa pangakong seguridad ay nagiging problematiko kapag taliwas sa opisyal na bilang ng karahasan at kaswalti. Sa ganitong konteksto, ang seguridad ay nagiging isang retorikal na kasangkapan sa pulitika, sa halip na isang obhetibong kondisyon na nararanasan ng populasyon.
..........
328
Your Comment