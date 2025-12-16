ANG SHI‘A AT MGA SHI‘ITE SA ITALYA | UNANG BAHAGI: ANG ISLA NG SICILY, ANG SIMULA NG PAGPASOK NG ISLAM SA ITALYA

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang Islam, pagkatapos ng Kristiyanismo, ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa Italya. Gayunman, ang presensya nito sa bansa ay hindi isang makabagong penomenon. Ipinakikita ng mga tala at dokumentong pangkasaysayan na nakapasok ang mga Muslim sa Italya humigit-kumulang 1,200 taon na ang nakalilipas, at ang mga Ismailing Shi‘ite, sa panahon ng pamumuno ng Dinastiyang Fatimid, ay nanirahan sa Sicily may halos 1,100 taon na ang nakaraan.
Ang mga bakás ng arkitektura, pagpaplanong urban, agrikultura, pagkain, at maging ang ilang katangiang pangkultura ng mga mamamayan ng Sicily ay nananatiling malinaw na patunay ng mahigit 200 taong pamumuno at malalim na impluwensiya ng sibilisasyong Islamiko sa bahaging ito ng Europa.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ipinapakita ng kasaysayan ng Sicily bilang unang pintuan ng Islam sa Italya na ang ugnayan sa pagitan ng Europa at ng mundong Islamiko ay mas malalim at mas sinauna kaysa sa karaniwang ipinapalagay. Ang pananatili ng mga Ismailing Shi‘ite sa ilalim ng pamumunong Fatimid ay hindi lamang isang pangyayaring panrelihiyon, kundi isang sibilisasyonal na transpormasyon na nakaapekto sa kaayusang panlungsod, produksyon ng pagkain, at pang-araw-araw na buhay.
Ang patuloy na pag-iral ng mga impluwensiyang ito sa kontemporaryong Sicily ay nagpapaalala na ang pagkakakilanlang kultural ng Europa ay hinubog ng interaksiyon at palitan ng iba’t ibang tradisyon, kabilang ang Islam. Sa ganitong pananaw, ang kasaysayan ng mga Shi‘a sa Italya ay nagsisilbing mahalagang sanggunian sa mas balanseng pag-unawa sa multikultural na pinagmulan ng Europa at sa papel ng Islam bilang bahagi ng pandaigdigang pamana ng sibilisasyon.
..........
328
Your Comment