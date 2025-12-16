PAGHINA NG PANDAIGDIGANG IMAHE NG AMERIKA AYON SA SURVEY NG PEW / ITINUTURING SI DONALD TRUMP BILANG ISANG MAYABANG AT MAPANGANIB

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinapakita ng isang survey ng Pew Research Center na sa pagsisimula ng ikalawang termino sa pagkapangulo ni Donald Trump, bumaba ang pandaigdigang tiwala sa kanya, at kapansin-pansing humina ang imahe ng Estados Unidos sa maraming bansa.
Ayon sa ulat, itinuturing ng mayorya ng mga respondente si Trump bilang mayabang at mapanganib, at nagpapahayag sila ng kakulangan ng tiwala sa kanyang kakayahang pamahalaan ang mga pandaigdigang krisis, kabilang ang mga usapin sa ekonomiya at pagbabago ng klima.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ipinahihiwatig ng resulta ng survey ang malalim na ugnayan sa pagitan ng personal na imahe ng isang pinuno at ng pandaigdigang reputasyon ng isang bansa. Sa larangan ng internasyonal na relasyon, ang tiwala ay mahalagang salik sa diplomasya, kooperasyong multilateral, at pamamahala ng mga krisis. Ang pagbaba ng kumpiyansa sa liderato ng Estados Unidos ay maaaring magpahina sa kakayahan nitong magtayo ng pinagkaisang tugon sa mga pandaigdigang hamon.
Higit pa rito, ang persepsiyong ang isang lider ay “mapanganib” at “mayabang” ay nagmumungkahi ng pangamba sa hindi mahuhulaang pamumuno, na maaaring magdulot ng kawalang-katatagan sa pandaigdigang kaayusan. Sa ganitong konteksto, ang survey ay hindi lamang sumasalamin sa opinyon tungkol sa isang indibidwal, kundi nagsisilbing indikador ng mas malawak na pag-aalinlangan sa direksiyon ng patakarang panlabas at pamumuno ng Amerika sa kasalukuyang yugto ng pandaigdigang politika.
