Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang pagbisita ni Abbas Araghchi sa Moscow ay nagsisilbing simbolikong pagpapatibay ng estratehikong pakikipagsosyo ng Iran at Russia, na nakabatay sa 20-taong kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa—isang ugnayang sumasaklaw nang sabay-sabay sa mga dimensiyong pang-ekonomiya, pampulitika, at panseguridad.
Ang nasabing pagbisita ay may malinaw na kabuluhan sa loob ng balangkas ng aktibong diplomasya ng kapitbahayan ng Iran, partikular sa mga hilagang hangganan nito. Binibigyang-diin nito ang rehiyonal na integrasyon, pagtutol sa panlabas na panghihimasok, at ang pagpapaunlad ng magkasanib na mga koridor sa kalakalan at transportasyon.
Sa antas pandaigdig, ang Tehran at Moscow—sa pamamagitan ng pagbibigay-halaga sa multilateralismo at aktibong partisipasyon sa mga mekanismong tulad ng BRICS at Shanghai Cooperation Organization (SCO)—ay naghahangad na gumanap ng makabuluhang papel sa paglipat mula sa kanluraning unipolar na kaayusan patungo sa isang bagong pandaigdigang kaayusan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang pagpapatibay ng ugnayang Tehran–Moscow ay sumasalamin sa istratehikong pag-aangkop ng mga estado sa isang nagbabagong pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Ang 20-taong kasunduan ay nagpapakita ng intensiyon na iangat ang kooperasyon mula sa ad hoc na pakikipag-ugnayan tungo sa pangmatagalang estratehikong koordinasyon, lalo na sa harap ng mga hamong panseguridad at pang-ekonomiya.
Sa rehiyonal na antas, ang diin sa diplomasya ng kapitbahayan at mga magkasanib na koridor ay nagpapahiwatig ng pagpapalakas ng konektibidad at awtonomiya ng rehiyon, bilang alternatibo sa mga istrukturang nakabatay sa panlabas na impluwensiya. Samantala, sa pandaigdigang konteksto, ang sabayang pagtutok ng Iran at Russia sa multilateral na mga plataporma ay nagpapakita ng kolektibong paghahangad na hubugin ang isang mas multipolar na kaayusan, kung saan ang kapangyarihan at pamamahala ay mas pantay na naipamamahagi sa pagitan ng mga estado.
