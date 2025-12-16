Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ayon kay Lindsey Graham, isang Republikang politiko at senador ng Estados Unidos, ang Israel ay isang kapaki-pakinabang na pamumuhunan para sa Amerika, sapagkat mayroon umanong magkakatulad na mga pagpapahalaga at magkakaparehong mga kaaway ang dalawang panig.
Dagdag pa niya, bilang tugon sa mga nagsasabing wala nang kakayahan ang Estados Unidos na magbigay ng tulong sa Israel:
“Sa sinumang nag-iisip na wala tayong kakayahang tumulong sa Israel, dapat sabihin na ikaw ay isang mangmang; sapagkat ang hindi natin kayang gawin ay ang hindi pagtulong sa Israel.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang pahayag ni Lindsey Graham ay malinaw na nagpapakita ng estratehikong pananaw ng Estados Unidos sa Israel bilang isang pangunahing alyado, hindi lamang sa aspetong pampulitika kundi bilang bahagi ng mas malawak na kalkulasyong pangseguridad at heopolitikal. Ang paglalarawan sa Israel bilang isang “pamumuhunan” ay nagpapahiwatig ng isang instrumental at interes-based na relasyon, kung saan ang suporta ay itinuturing na may kapalit na benepisyong estratehiko.
Higit pa rito, ang matalas at walang pasubaling pananalita laban sa mga tumututol sa tulong ay sumasalamin sa malalim na antas ng konsensus sa loob ng ilang sektor ng pulitikang Amerikano hinggil sa walang kondisyon na suporta sa Israel. Sa ganitong konteksto, ang usapin ay hindi lamang tungkol sa kakayahang pinansyal o militar, kundi sa istrukturang pampulitika at ideolohikal na nagtatali sa patakarang panlabas ng Estados Unidos—isang estrukturang patuloy na humuhubog sa dinamika ng tunggalian at kapayapaan sa Kanlurang Asya.
