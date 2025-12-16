AL-AKHBAR: UMAATRAS ANG ESTADOS UNIDOS SA LAYUNING GANAP NA DISARMAMENT NG HEZBOLLAH

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ng pahayagang Al-Akhbar ang isang makabuluhang pagbabago sa pananaw ng Washington hinggil sa mga kaganapan sa Kanlurang Asya. Ayon sa ulat, hindi na pangunahing layunin ng Estados Unidos ang ganap na pagdidisarma ng Hezbollah. Sa halip, pinagtitibay ng Washington ang isang mas realistiko at estratehikong pagtingin, kung saan itinuturing ang Gaza, Lebanon, at Syria bilang iisang magkakaugnay na sistemang panseguridad.
Dagdag pa ng pahayagan, ang kasalukuyang pokus ng Estados Unidos ay ang pagkontrol, pag-aayos, at muling paghubog ng kabuuang tanawin ng seguridad sa rehiyon, sa halip na pagtutok sa iisang aktor o armadong grupo lamang.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang iniulat na pagbabago sa estratehiya ng Estados Unidos ay nagpapahiwatig ng paglipat mula sa ideyalistang layuning pampulitika tungo sa pragmatikong pamamahala ng mga realidad sa rehiyon. Ang pagkilala sa Gaza, Lebanon, at Syria bilang isang pinagsama-samang espasyong panseguridad ay sumasalamin sa pag-unawa na ang mga krisis sa Kanlurang Asya ay magkakaugnay at hindi maaaring lutasin sa hiwa-hiwalay na paraan.
Higit pa rito, ang paglayo sa tahasang layuning disarmament ay maaaring magpahiwatig ng limitasyon ng kapangyarihang panlabas sa muling paghubog ng balanse ng lakas sa rehiyon. Sa ganitong konteksto, ang estratehiya ng “pagpigil at muling pagsasaayos” ay naglalayong bawasan ang antas ng kaguluhan at pamahalaan ang tensiyon, sa halip na pilitin ang isang ganap na estruktural na pagbabago na maaaring magbunga ng mas malawak na destabilisasiyon.
