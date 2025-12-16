VIDEO | WALO ANG NASAWI SA PAG-ATAKE NG HUKBONG SANDATAHAN NG U.S. SA MGA BANGKA SA KARAGATANG PASIPIKO

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa gitna ng patuloy na pagdami ng mga tanong at batikos hinggil sa mga pag-atake ng administrasyong Trump sa mga bangkang sinasabing pinaghihinalaang sangkot sa ilegal na kalakalan ng droga, inanunsyo ng United States military command na tatlo pang bangka ang tinarget kahapon sa silangang bahagi ng Karagatang Pasipiko, na nagresulta sa pagkamatay ng walong katao.
Sa pagsasama ng mga bagong nasawing ito, umabot na sa hindi bababa sa 95 katao ang kabuuang bilang ng mga biktima ng mga pag-atake ng Estados Unidos laban sa mga bangka—mga operasyong inilalarawan bilang bahagi ng kampanya ng presyur laban sa pamahalaan ng Venezuela.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ibinubukas ng insidenteng ito ang mas malawak na usapin hinggil sa lehitimasyon at proporsyonalidad ng paggamit ng puwersang militar sa konteksto ng tinatawag na kontra-drogang operasyon. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasasawi ay nagdudulot ng seryosong katanungan ukol sa pagsunod sa internasyonal na batas pantao at sa proteksiyon ng mga sibilyan sa mga operasyong pandagat. Kasabay nito, ang pag-uugnay ng mga pag-atake sa isang mas malawak na estratehiyang pampulitika laban sa isang estado ay nagpapahiwatig ng panganib ng militarisasyon ng mga hidwaang pampulitika, na maaaring magpalala sa tensiyon at magdulot ng pangmatagalang kawalang-katatagan sa rehiyon.
