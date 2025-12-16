APAT ANG NASAWI SA GABING PAG-ATAKE NG MGA TERORISTA SA ISANG CHECKPOINT SA KERMAN + VIDEO

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Noong nakaraang hatinggabi, isang checkpoint sa lalawigan ng Kerman, sa saklaw ng bayan ng Fahraj, ang pinuntirya ng pamamaril ng mga armadong indibidwal.
Sa isang opisyal na pahayag, inanunsyo ng Quds Base ng Hukbong Panlupa ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) na sa naganap na sagupaan sa pagitan ng mga armadong elemento at ng mga puwersa ng kapulisan sa lugar ng checkpoint sa entrada ng bayan ng Fahraj, tatlong tauhan ng kapulisan at isang sibilyan ang nasawi at itinuring na mga martir.
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ang insidenteng ito ay muling nagpapakita ng patuloy na banta ng armadong karahasan laban sa mga pasilidad ng seguridad at mga sibilyan, partikular sa mga rehiyong may mataas na panganib. Ang pag-atake sa isang checkpoint—na pangunahing layuning tiyakin ang kaligtasan ng publiko—ay nagpapahiwatig ng estratehikong layunin ng mga salarin na pahinain ang kaayusan at maghasik ng takot. Kasabay nito, binibigyang-diin ng pangyayaring ito ang mataas na sakripisyong ibinibigay ng mga puwersang panseguridad at ang pangangailangan ng patuloy na pagbabantay, koordinasyon, at komprehensibong hakbang upang maprotektahan ang mga mamamayan.
..........
328
Your Comment