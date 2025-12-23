Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa pulong ng United Nations Security Council na tumalakay sa usapin ng Iran, iginiit ni Amir Saeid Iravani, kinatawan ng Iran, na hindi katanggap-tanggap para sa Tehran ang patakarang “zero percent uranium enrichment.”
Ayon sa kanya: “Pinahahalagahan namin ang anumang makatarungan at makabuluhang negosasyon, subalit ang patuloy na paggiit sa patakaran ng zero enrichment ay salungat sa aming mga paniniwala at kumakatawan sa pagbabago sa diwa at teksto ng Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). Ipinahihiwatig nito na ang kabilang panig ay hindi tunay na naghahangad ng isang makatarungang kasunduan.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang pahayag ng kinatawan ng Iran ay muling binibigyang-diin ang pangunahing pulang linya ng Tehran sa usaping nukleyar: ang karapatan sa mapayapang paggamit ng enerhiyang nukleyar, kabilang ang uranium enrichment, alinsunod sa NPT. Para sa Iran, ang paggiit sa zero enrichment ay hindi simpleng teknikal na kahilingan, kundi isang paglabag sa balangkas ng internasyonal na kasunduan na kinikilala ang karapatan ng mga kasaping estado sa mapayapang teknolohiya nukleyar.
Sa mas malawak na konteksto ng diplomasya, ipinapakita ng pahayag na ang pangunahing hadlang sa muling pagbubuhay ng isang kasunduan ay hindi ang kawalan ng kahandaan sa negosasyon, kundi ang magkakasalungat na interpretasyon ng katarungan at legalidad. Para sa Iran, ang isang kasunduang nag-aalis ng mga pangunahing karapatan nito ay hindi maaaring ituring na balanse o makatarungan, at samakatuwid ay hindi magiging matatag o pangmatagalan.
Sa kabuuan, ang paninindigang ito ay nagpapakita na ang tagumpay ng anumang hinaharap na negosasyon ay nakasalalay sa paggalang sa umiiral na internasyonal na kasunduan at sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay ng mga estado, sa halip na sa pagpapataw ng mga kundisyong itinuturing na hindi katanggap-tanggap ng isang panig.
