Pinuno ng Ansarullah: Ginawa ng Israel ang “krimen ng siglo” sa Gaza sa tulong ng Amerika

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tinuligsa ng pinuno ng Ansarullah ng Yemen, si Abdul-Malik al-Houthi, ang patuloy na pananalakay ng rehimeng Israeli laban sa mga mamamayan ng Gaza, na tinawag niya itong “krimen ng siglo”, at binigyang-diin ang paggamit ng mga armas na gawa sa Amerika sa mga pag-atake.
Sa isang talumpating ipinalabas sa telebisyon noong Huwebes bilang paggunita sa ikalawang anibersaryo ng “Operation Al-Aqsa Flood”, muling tiniyak ni al-Houthi ang buong suporta ng Yemen sa sambayanang Palestino.
Binigyang-diin niya ang malawak na sakuna ng digmaan sa Gaza, kung saan aniya, pinatay o nasugatan ng Israel at ng U.S. ang humigit-kumulang 11 porsiyento ng populasyon ng Gaza, isang bilang na “walang kapantay sa kasalukuyang panahon.”
Tinukoy rin niya ang pagwasak ng mahigit 1,000 mosque, 95% ng mga paaralan, at kahit 40 sementeryo, gayundin ang pagnanakaw sa mahigit 2,000 bangkay, at tinawag ang mga ito bilang “krimen ng siglo.”
Mariin din niyang kinondena ang mga pag-atake laban sa mga mamamahayag, mga manggagawang tumutulong sa makataong operasyon, at mga tauhan ng civil defense, at sinabing “tinarget ng rehimeng Sionista ang lahat ng sektor ng lipunan sa Gaza sa paraang napakabarbaro at kriminal.”
Dagdag pa ni al-Houthi:
“Ang rehimeng Sionista ay nakagawa ng mga krimeng hindi pa nagagawa noon — sadyang pinapatay ang mga bata at kababaihan, ginugutom ang mga tao ng Gaza hanggang sa ang gatas na pulbos ay mapasama sa listahan ng ipinagbabawal, at pinauuhaw sila sa pamamagitan ng pagsira sa mga pinagkukunan ng tubig at mga network ng kalusugan.”
Ayon pa sa kanya, ang agresyon ng Israel ay nagpapatuloy mula pa sa simula ng okupasyon ng Palestina.
“Sa loob ng dalawang taon, nasasaksihan natin ang patuloy na pagpatay ng Israel gamit ang mga pinakanakamamatay na sandata, kabilang ang mga bombang gawa ng Amerika, na ang pangunahing biktima ay mga sibilyan.”
Tinukoy rin niya na ang “Operation Al-Aqsa Flood” ay isang makasaysayang punto ng pagbabago sa pakikibaka ng mga Palestino, at natural na tugon sa 75 taon ng krimen ng Israel laban sa Palestina.
Dagdag pa niya:
“Bago ang Operation Al-Aqsa Flood, layunin ng mga kaaway na tuluyang burahin ang isyung Palestino. Ang huli nilang layunin ay ang ganap na pagsakop sa Palestina at ang pagpapatupad ng tinatawag na ‘Greater Israel’ na proyekto.”
Binalaan din ni al-Houthi ang mga bansa sa rehiyon tungkol sa banta ng proyektong Sionista, na aniya ay naglalayong “sirain ang dangal, kalayaan, at pagkakakilanlan ng mga bansa sa rehiyon, at gawing tagasilbi ng interes ng Amerika at Israel ang kanilang mga mamamayan.”
Ang terminong “Greater Israel” ay ginamit mula pa noong Digmaang Arabo-Israel noong 1967, upang ilarawan ang mga teritoryong sinakop ng Israel, kabilang ang East al-Quds (Silangang Jerusalem), West Bank, Gaza Strip, Sinai Peninsula ng Ehipto, at Golan Heights ng Syria.
Ang mga unang tagapagsulong ng Sionismo, gaya ni Ze’ev Jabotinsky — na itinuturing na ideolohikal na ninuno ng partido ni Benjamin Netanyahu, ang Likud — ay pinalawak pa ang konsepto ng “Greater Israel” upang isama ang kasalukuyang Jordan.
Ang ideyang ito ay pundasyong prinsipyo ng partidong Likud, na nakaugat sa Revisionist Zionism.
Sinimulan ng Israel ang malawakang pagpatay sa Gaza noong Oktubre 7, 2023, kasunod ng makasaysayang operasyon ng mga mandirigmang Palestino na sumalakay sa mga base ng Israel at bihag ang daan-daang Sionista.
Mula noon, mahigit 67,000 Palestino — karamihan ay kababaihan at mga bata — ang napatay sa mga pag-atake ng Israel sa Gaza.
