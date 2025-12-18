Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang Estados Unidos ay kasalukuyang naghahanda ng bagong rund ng parusa laban sa sektor ng enerhiya ng Russia upang dagdagan ang presyon sa Moscow sakaling tanggihan ni Vladimir Putin ang kasunduan sa kapayapaan sa Ukraine.
Ayon sa ulat ng Bloomberg, pinag-aaralan ng U.S. ang mga opsyon tulad ng pagtutok sa mga oil tanker ng tinaguriang “shadow fleet” ng Russia na ginagamit sa pagdadala ng langis ng bansa, pati na rin ang mga trader na nagpapadali sa mga transaksyong ito.
Posibleng ilabas ang mga bagong hakbang bago matapos ang linggong ito. Ayon kay Scott Bessent, Kalihim ng Treasury ng U.S., tinalakay niya ang usaping ito sa isang pagpupulong kasama ang mga European ambassador sa simula ng linggong ito.
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ang hakbang na ito ay malinaw na estratehikong tugon ng U.S. sa geopolitikal na sitwasyon sa Ukraine, gamit ang sektor ng enerhiya bilang pangunahing sandata sa ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagtutok sa “shadow fleet” at mga trader, layunin ng Washington na limitahan ang kakayahan ng Russia na mag-export ng langis, na pangunahing pinagkukunan ng kita ng Moscow.
Gayunpaman, ang pagpapatupad ng naturang parusa ay may mga komplikasyon. Ang mga oil tanker ng Russia ay kadalasang gumagamit ng mga kumplikadong network, pagpapalit ng pangalan, at mga intermediary, na nagpapahirap sa agarang pagpigil sa kanilang operasyon. Bukod dito, ang mga bagong parusa ay maaaring magdulot ng reaksyon mula sa iba pang bansa o magpalakas ng mga alternatibong ruta ng kalakalan.
Sa geopolitikal na perspektibo, ang hakbang ay hindi lamang pananalapi kundi politikal na babala: ipinapakita nito sa Moscow ang kakayahan ng U.S. at ng mga kaalyado nito na gamitin ang ekonomiya bilang presyon kung sakaling hindi susunod sa mga kasunduan. Ang mga susunod na anunsiyo ngayong linggo ay kritikal sa pagtukoy kung paano i-aadjust ng Russia ang kanilang estratehiya sa langis at enerhiya sa gitna ng lumalaking tensyon.
