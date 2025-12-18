Washington Post: Habang Nakikipag-Usap sa Iran, Naghahanda si Trump ng Plano para sa Pag-atake sa Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ayon sa isang Amerikanong pahayagan ngayong Miyerkules, iniulat ng mga pinagkakatiwalaang sanggunian ang ilang detalye kaugnay ng mga pag-atake ng Israel sa Iran sa panahon ng 12-araw na digmaan.
Ipinapakita ng ulat ng Washington Post na si Donald Trump, kasabay ng mga negosasyon sa nuklear na programa ng Iran, ay nagsagawa rin ng mga hakbang sa kooperasyong intelihensiya at operasyon kasama ang Israel upang planuhin ang posibleng pag-atake sa Iran.
Sinabi ng pahayagan na nang makipagpulong si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, kay Trump sa simula ng kanyang ikalawang termino bilang Pangulo ng U.S., inilahad niya ang apat na opsyon kung paano isasagawa ang operasyon laban sa Iran.
Una, ipinaliwanag ni Netanyahu kung paano isusulong ng Israel ang operasyon kung sila lamang ang magsasagawa ng pag-atake.
Pangalawa, ang opsyon ay ang Israel ang manguna sa operasyon ngunit may kaunting tulong lamang mula sa U.S.
Pangatlo, parehong magtutulungan nang lubos ang Israel at U.S. sa koordinadong pag-atake laban sa Iran.
Panghuli, ang opsyon ay ang U.S. mismo ang manguna at magsagawa ng operasyon.
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ang ulat na ito ay nagpapakita ng kompleksidad ng ugnayan ng U.S. at Israel sa konteksto ng Iran, na may kombinasyon ng diplomatikong negosasyon at militar na plano. Ang sitwasyong ito ay nagpapahiwatig ng:
1. Dual Track Strategy – Habang nakikipag-ayos sa Iran sa nuclear talks, isinasagawa rin ang mga contingency plan para sa aksyon militar, isang halimbawa ng paggamit ng “diplomacy at armaments” nang sabay.
2. Geopolitical Implications – Ang paglahok ng Israel at U.S. sa mga coordinated o unilateral na opsyon ay may malalim na implikasyon sa stability sa Gitnang Silangan, lalo na sa tensyon sa pagitan ng Iran, Israel, at mga kaalyado ng U.S.
3. Strategic Decision-Making – Ang apat na opsyon na inilahad ni Netanyahu ay nagpapakita ng malawak na spectrum ng estratehiya: mula sa independent action ng Israel hanggang sa pangunahing papel ng U.S., na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng intelligence sharing at operational planning sa pagitan ng dalawang bansa.
Sa kabuuan, ang ulat na ito ay nagpapakita kung paano pinagsasabay ng U.S. ang diplomatikong usapan at estratehikong paghahanda sa militar, na maaaring magdulot ng malalim na epekto sa regional security at international perception ng mga aksyon ng dalawang.
