Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa state-owned oil company ng Venezuela:
Ang operasyon ng pag-export ng crude oil at mga produktong petrolyo ay patuloy na normal. Ang mga oil tanker ay patuloy na naglalakbay at nagsasagawa ng kanilang mga misyon.
Ito ay kasabay ng pahayag ng Pangulo ng Estados Unidos tungkol sa pagpapatupad ng isang “blockade” laban sa Venezuela.
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ang ulat na ito ay nagpapakita na, sa kabila ng presyur at banta ng U.S. sanctions, nagagawa pa rin ng Venezuela na mapanatili ang daloy ng kanilang langis sa pandaigdigang merkado. Maaaring may mga taktikal na pamamaraan tulad ng paggamit ng mga third-party na kumpanya, pagbabago ng ruta, at alternatibong dokumentasyon upang maiwasan ang direktang epekto ng blockade.
Ang pagpapatuloy ng operasyon ng langis ay may dalawang pangunahing implikasyon:
1. Ekonomiko – Pinapalakas nito ang kita ng pamahalaan ng Venezuela sa kabila ng presyur mula sa U.S., at pinapakita ang kakayahan ng bansa na i-mitigate ang epekto ng mga sanctions.
2. Geopolitikal – Ang matagumpay na pagpapatuloy ng pag-export ay maaaring magpabago sa dynamics sa rehiyon, lalo na sa relasyon ng Venezuela sa iba pang bansa na bumibili ng kanilang langis, at nagpapahiwatig ng limitasyon sa bisa ng unilateral economic pressure ng U.S.
Sa kabuuan, ang kaganapang ito ay testimonya ng resiliency ng Venezuela sa ilalim ng pang-ekonomiyang presyur at geopolitikal na tensyon, at maaaring magsilbing modelo para sa ibang bansa na nakaharap sa katulad na sitwasyon.
