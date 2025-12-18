Pagsisikap ng U.S. para Limitahan ang Pag-export ng Langis ng Iran sa Pamamagitan ng Bagong Parusa sa mga Oil Tanker

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinahayag ng Department of the Treasury ng Estados Unidos na, bilang pagpapatuloy ng kampanyang tinaguriang “maximum pressure” laban sa Iran, 29 barko at ang mga kumpanyang kaugnay nito ang isinailalim sa parusa dahil sa pagdadala ng langis at mga produktong petrolyo mula sa Iran.
Ayon sa ahensiya ng pamahalaang U.S., layunin ng parusa na dagdagan ang presyon laban sa tinawag nilang “Iranian shadow fleet” at saklaw din nito ang ilang mga kumpanya sa pamamahala at transportasyon na konektado sa naturang fleet.
Kasama rin sa parusang ito ang isang negosyanteng Ehipsiyo at ang mga kaugnay na kumpanya niya na nakipagtulungan sa ilan sa mga barkong isinailalim sa parusa.
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ang hakbang na ito ay malinaw na bahagi ng estratehiya ng U.S. upang pahupain ang ekonomiya ng Iran sa pamamagitan ng sektor ng langis, na pangunahing pinagkukunan ng kita ng bansa. Sa pamamagitan ng pagsalakay sa mga barko at kumpanya, sinusubukan ng Washington na hadlangan ang pag-export ng langis sa pandaigdigang merkado, lalo na sa mga bansang maaaring bumili ng langis mula sa Iran nang hindi dumadaan sa tradisyunal na channel.
Gayunpaman, may mga hamon sa pagpapatupad nito: ang tinaguriang “shadow fleet” ng Iran ay gumagamit ng mga kumplikadong network ng pagrerelay at pagpapalit ng mga pangalan ng barko, na nagpapahirap sa mga parusa na ganap na epektibo. Bukod dito, ang pakikipagtulungan ng mga third-party na kumpanya sa iba’t ibang bansa ay maaaring magbigay ng alternatibong ruta para sa Iran upang ipagpatuloy ang pag-export ng langis, kahit sa limitadong kapasidad.
Ang hakbang na ito ay hindi lamang ekonomiko; ito rin ay may malaking implikasyon geopolitikal, sapagkat maaari nitong palakasin ang tensyon sa rehiyon at magdulot ng pagsuporta o pagtutol mula sa mga bansang apektado ng kalakalan ng langis. Sa ganitong konteksto, ang parusang ito ay parehong simboliko at taktikal—isang malinaw na babala sa Iran habang sinusukat ang kakayahan ng bansa na umiwas sa presyon sa merkado.
