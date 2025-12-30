Muling Pinagtibay ng IRGC ang Kahandaan na Sugpuin ang Kaguluhan at Ipagtanggol ang Teritoryal na Integridad ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Muling pinagtibay ng Islamic Revolution Guard Corps (IRGC) ang matibay nitong paninindigan na harapin ang anumang anyo ng kaguluhan o paglabag sa teritoryo ng bansa, at nagbabala laban sa anumang maling kalkulasyon mula sa mga itinuturing nitong kaaway.
Inilabas ng IRGC ang pahayag noong Lunes bilang paggunita sa anibersaryo ng malalaking pagtitipon noong ika-9 ng Dey taong 2009, na isinagawa bilang pagpapakita ng suporta sa Islamikong Republika ng Iran.
Sa pahayag, iginiit ng IRGC na ang mga tagapagtanggol ng bansa ay ganap na handa na harapin ang lahat ng uri ng banta, kabilang ang sedisyon, panloob na kaguluhan, sikolohikal at tinatawag na cognitive warfare, mga hamong pangseguridad, at anumang paglabag sa teritoryal na integridad ng Iran.
Binanggit din sa pahayag na patuloy umanong sinisikap ng mga kalaban ng Islamikong Rebolusyon na buhayin ang mga dating kaguluhan sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong pamamaraan tulad ng sikolohikal na operasyon, manipulasyon ng mga naratibo, at cognitive warfare.
Dagdag pa rito, sinabi ng IRGC na, kasama ang mga pwersa ng Basij, nananatili itong nasa mataas na antas ng kahandaan laban sa parehong panlabas na banta at panloob na mga pakana na umano’y isinasagawa ng mga tinukoy nitong naliligaw na elemento. Ayon sa pahayag, ang mga banta na ito ay haharapin sa ilalim ng patnubay ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at sa suporta ng sambayanang Iranian.
Nagbabala rin ang IRGC laban sa mga pagtatangkang maghasik ng pagkakahati-hati o pahinain ang tiwala ng publiko, na anila’y nagsisilbi lamang sa interes ng mga kaaway ng Iran.
Sa huli, binigyang-diin sa pahayag na higit na mahalaga sa kasalukuyan ang pagkakaisa at koordinasyon ng mamamayan, mga opisyal ng pamahalaan, at pambansang mga elite upang mapanatili ang seguridad, mapatatag ang kaayusan, at maisulong ang patuloy na kaunlaran ng bansa.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo (Serye)
1. Seguridad bilang Pangunahing Diskurso ng Estado
Ang pahayag ng IRGC ay malinaw na nagtatakda ng seguridad—panloob at panlabas—bilang sentrong priyoridad ng estado, kung saan ang kaguluhan, impormasyon, at sikolohikal na impluwensiya ay itinuturing na kasinghalaga ng pisikal na banta.
2. Paglawak ng Konsepto ng Digmaan
Ang pagbanggit sa psychological at cognitive warfare ay nagpapakita ng modernong pag-unawa ng IRGC sa tunggalian, kung saan ang impormasyon, naratibo, at pampublikong persepsyon ay itinuturing na pangunahing larangan ng labanan.
3. Papel ng Basij at Pamumunong Relihiyoso
Ang patuloy na pagtukoy sa Basij at sa pamumuno ng Pinuno ng Rebolusyon ay nagpapakita ng estrukturang ideolohikal at institusyonal ng sistemang panseguridad ng Iran, kung saan ang militar, ideolohiya, at relihiyosong awtoridad ay magkakaugnay.
4. Pagkakaisa bilang Estratehikong Pangangailangan
Ang panawagan para sa pagkakaisa ng mamamayan, estado, at mga elite ay nagpapahiwatig na ang IRGC ay nakikita ang panlipunang pagkakabuklod bilang isang estratehikong salik ng katatagan, hindi lamang bilang moral na panawagan.
5. Mensaheng Panloob at Panlabas
Bagaman nakatuon sa panloob na seguridad, ang pahayag ay may malinaw ding panlabas na mensahe—isang babala sa mga dayuhang aktor laban sa maling pagtatasa ng kakayahan at determinasyon ng Iran.
