Pagpaslang ng 3 pulis sa isang enkwentro laban sa mga grupong terorista

12 Hulyo 2025 - 02:59
Pagkamatay ng tatlong mga pulis sa sagupaan laban sa mga miyembro ng grupong terorista sa Chabahar.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng sentro ng impormasyon ng pulisya ang pagkamatay ng tatlong alagad ng kapayapaan sa isang sagupaan laban sa mga miyembro ng ilang grupong terorista sa Chabahar. Sa nabanggit na engkwentro, isa sa mga terorista ay napatay at isa naman ay ang nasugatan.

Patuloy ang mga pulis ng yunit ng special forces sa pagsunod sa mga tumakas na terorista, at hawak ng pulisya ang ganap na kontrol sa lugar. Ang mga karagdagang balita ay ilalabas sa lalong madaling panahon.

