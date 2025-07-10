"Ang Gaza ay Hindi Susuko – Pahayag ni Ezzat al-Rashq mula sa Hamas"

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pagpapalaya sa mga bihag ay hindi posible sa pamamagitan ng lakas militar kundi sa isang “seryosong kasunduan” sa pagitan ng Hamas at Israel.
Punto ng Hamas:
Gaza ay hindi kailanman susuko—ang resistance movement ang siyang nagdidikta ng mga kondisyon at bagong equation sa digmaan.
Pulitika sa Likod ng Usapan:
Netanyahu ay dalawang beses na nakipagpulong kay U.S. President Donald Trump.
Sa kanyang video statement, ipinahayag ni Netanyahu na hindi sila umatras at ang tagumpay ay dahil sa militar na presyon.
Ayon sa Al Jazeera, ang ikalawang pagpupulong ay tumagal ng halos dalawang oras—ngunit walang opisyal na pahayag ang inilabas.
Ulat ng mga Israeli media: si Trump ay nagbigay ng matinding pressure kay Netanyahu upang tapusin ang digmaan sa Gaza.
Kalagayan sa Gaza:
Patuloy ang pag-atake ng Israel matapos ang pagbagsak ng ceasefire noong Marso.
Ang mga puwersa ng Israel ay lumusob sa maraming bahagi ng Gaza, lalo na sa timog, at pinilit ang paglikas sa hilagang rehiyon.
Nagpapatuloy ang blockade, kabilang ang pagharang sa pagkain at gamot.
Sinabi ng Israeli army na mananatili sila sa mga nasakop nilang lugar mula pa noong Marso.
