  1. Home
  2. serbisyo
  3. Amerika

Axios: Tinalakay ni Witkoff ang plano para sa Gaza kasama sina Kushner at Tony Blair

31 Agosto 2025 - 11:08
News ID: 1722186
Axios: Tinalakay ni Witkoff ang plano para sa Gaza kasama sina Kushner at Tony Blair

Ano ang implikasyon ng plano nina Witkoff, Kushner, at Blair para sa Gaza?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-   Ano ang implikasyon ng plano nina Witkoff, Kushner, at Blair para sa Gaza?

• Ayon sa Axios, si Steve Witkoff, espesyal na sugo ng U.S., ay nakipagpulong sa:

• Jared Kushner (manugang ni dating Pangulong Trump)

• Tony Blair (dating Punong Ministro ng UK)

• Tinalakay nila ang plano para sa Gaza pagkatapos ng digmaan, sa loob ng ilang buwan.

• Nakipagpulong si Blair kay Pangulong Mahmoud Abbas upang ipaliwanag ang mga mungkahi.

• Ang plano ay hindi nagpapahintulot sa pananatili ng Hamas sa kapangyarihan.

• Inaasahang ihaharap nina Blair at Kushner ang plano kay Donald Trump sa susunod na pagpupulong sa White House.

• Sa kabila ng mga negosasyon sa tulong ng U.S., Egypt, at Qatar, wala pa ring kasunduan sa pagitan ng Israel at Hamas.

• Sinabi ni Witkoff na inaasahan ng U.S. na magkaroon ng kasunduan bago matapos ang taon.

………….

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha