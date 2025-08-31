Axios: Tinalakay ni Witkoff ang plano para sa Gaza kasama sina Kushner at Tony Blair

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ano ang implikasyon ng plano nina Witkoff, Kushner, at Blair para sa Gaza?
• Ayon sa Axios, si Steve Witkoff, espesyal na sugo ng U.S., ay nakipagpulong sa:
• Jared Kushner (manugang ni dating Pangulong Trump)
• Tony Blair (dating Punong Ministro ng UK)
• Tinalakay nila ang plano para sa Gaza pagkatapos ng digmaan, sa loob ng ilang buwan.
• Nakipagpulong si Blair kay Pangulong Mahmoud Abbas upang ipaliwanag ang mga mungkahi.
• Ang plano ay hindi nagpapahintulot sa pananatili ng Hamas sa kapangyarihan.
• Inaasahang ihaharap nina Blair at Kushner ang plano kay Donald Trump sa susunod na pagpupulong sa White House.
• Sa kabila ng mga negosasyon sa tulong ng U.S., Egypt, at Qatar, wala pa ring kasunduan sa pagitan ng Israel at Hamas.
• Sinabi ni Witkoff na inaasahan ng U.S. na magkaroon ng kasunduan bago matapos ang taon.
