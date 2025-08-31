Al-Bukhaiti: Pumasok na sa bagong yugto ang digmaan; Magbabayad nang mahal ang mga mananakop

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay kay Mohammad Al-Bukhaiti, miyembro ng Political Bureau ng kilusang Ansarullah, ang pag-atake sa pulong ng pamahalaan ng Yemen sa Sana’a ay isang paglabag sa pulang linya at senyales na pumasok na sa bagong yugto ang digmaan.
Mga Paninindigan ng Ansarullah:
• Itinuturing ang isyu ng Palestina bilang pangunahing prayoridad ng kilusan.
• Sinabi ni Al-Bukhaiti na ang mga pahayag ni Mahdi Al-Mashat, Pangulo ng Yemen, ay muling nagpapatibay sa matatag na suporta ng Ansarullah sa Gaza.
• Ayon sa kanya, hindi kayang buwagin ng mga mananakop ang determinasyon ng sambayanang Yemeni, at patuloy ang kilusan sa pagtatanggol sa Gaza anuman ang halaga.
Kalagayan ng Yemen:
• Kinumpirma ni Al-Bukhaiti na ang Yemen ay nasa estado ng digmaan, at maraming pinsala na ang naipataw sa mga kalaban.
• Binanggit niya ang tagumpay ng Ansarullah sa pagpaparusa sa UK at U.S., at sinabing ipagpapatuloy nila ang parehong landas laban sa Zionistang kalaban.
Insidente sa Sana’a:
• Ayon sa opisyal na ulat ng pamahalaan ng Yemen, sa pag-atake noong Huwebes, nasawi si Punong Ministro Ahmed Ghaleb Al-Rahwi at ilang ministro, habang marami ang malubhang nasugatan.
