Al-Bukhaiti: Pumasok na sa bagong yugto ang digmaan; Magbabayad nang mahal ang mga mananakop

31 Agosto 2025 - 11:13
Ayon kay Mohammad Al-Bukhaiti, miyembro ng Political Bureau ng kilusang Ansarullah, ang pag-atake sa pulong ng pamahalaan ng Yemen sa Sana’a ay isang paglabag sa pulang linya at senyales na pumasok na sa bagong yugto ang digmaan.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-    Batay kay Mohammad Al-Bukhaiti, miyembro ng Political Bureau ng kilusang Ansarullah, ang pag-atake sa pulong ng pamahalaan ng Yemen sa Sana’a ay isang paglabag sa pulang linya at senyales na pumasok na sa bagong yugto ang digmaan.

Mga Paninindigan ng Ansarullah:

• Itinuturing ang isyu ng Palestina bilang pangunahing prayoridad ng kilusan.

• Sinabi ni Al-Bukhaiti na ang mga pahayag ni Mahdi Al-Mashat, Pangulo ng Yemen, ay muling nagpapatibay sa matatag na suporta ng Ansarullah sa Gaza.

• Ayon sa kanya, hindi kayang buwagin ng mga mananakop ang determinasyon ng sambayanang Yemeni, at patuloy ang kilusan sa pagtatanggol sa Gaza anuman ang halaga.

Kalagayan ng Yemen:

• Kinumpirma ni Al-Bukhaiti na ang Yemen ay nasa estado ng digmaan, at maraming pinsala na ang naipataw sa mga kalaban.

• Binanggit niya ang tagumpay ng Ansarullah sa pagpaparusa sa UK at U.S., at sinabing ipagpapatuloy nila ang parehong landas laban sa Zionistang kalaban.

Insidente sa Sana’a:

• Ayon sa opisyal na ulat ng pamahalaan ng Yemen, sa pag-atake noong Huwebes, nasawi si Punong Ministro Ahmed Ghaleb Al-Rahwi at ilang ministro, habang marami ang malubhang nasugatan.

