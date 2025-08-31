Maliban sa Estados Unidos, nanawagan ang mga miyembro ng UN Security Council ng agarang tigil-putukan sa Gaza at pagpapalaya sa mga bihag

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- May 14 sa 15 miyembro ng UN Security Council—maliban sa Estados Unidos—ay nanawagan ng agarang, walang kondisyon, at permanenteng tigil-putukan sa Gaza, pati na rin ang pagpapalaya sa lahat ng bihag na hawak ng Hamas at iba pang armadong grupo.
Pangunahing Puntos ng Pahayag:
• Pag-aalala sa lumalalang krisis sa gutom sa Gaza, na tinukoy bilang gawa ng tao at hindi dulot ng kalamidad.
• Pagpapatibay sa batas internasyonal na nagbabawal sa paggamit ng gutom bilang sandata.
• Panawagan sa Israel na alisin ang lahat ng hadlang sa pagpasok ng tulong, at huwag palawakin ang operasyong militar sa Gaza.
Pahayag mula sa UN Peace Coordinator Ramzy Ezzeldin Akbarov:
• Inilarawan ang sitwasyon sa Gaza bilang pinakamatindi sa modernong kasaysayan, na may malawakang pagkamatay ng sibilyan, paglikas, at gutom.
• Binanggit ang pagtaas ng bilang ng mga nasawing mamamahayag—246 mula simula ng digmaan.
• Nanawagan ng matapang na hakbang upang wakasan ang okupasyon at isulong ang solusyon ng dalawang estado.
Pahayag mula kay Joyce Msuya, UN Assistant Secretary-General for Humanitarian Affairs:
• Mahigit 500,000 katao ang kasalukuyang nasa panganib ng matinding gutom, maaaring tumaas sa 640,000 sa pagtatapos ng Setyembre.
• 132,000 bata sa ilalim ng edad 5 ang inaasahang magdurusa sa malnutrisyon, at 43,000 sa kanila ang nasa panganib ng kamatayan.
• Bilang ng buntis at nagpapasuso ay maaaring tumaas mula 17,000 hanggang 55,000.
• Binigyang-diin na ang gutom sa Gaza ay hindi dulot ng kalikasan, kundi bunga ng sigalot at sistematikong pagkawasak.
Panawagan sa Aksyon:
• Magpatupad ng agarang at permanenteng tigil-putukan
• Palayain ang lahat ng bihag nang walang kondisyon
• Protektahan ang mga sibilyan at kritikal na imprastruktura
• Payagan ang ligtas at malawakang pagpasok ng tulong at kalakal.
