Maliban sa Estados Unidos, nanawagan ang mga miyembro ng UN Security Council ng agarang tigil-putukan sa Gaza at pagpapalaya sa mga bihag

31 Agosto 2025 - 11:02
May 14 sa 15 miyembro ng UN Security Council—maliban sa Estados Unidos—ay nanawagan ng agarang, walang kondisyon, at permanenteng tigil-putukan sa Gaza, pati na rin ang pagpapalaya sa lahat ng bihag na hawak ng Hamas at iba pang armadong grupo.

May 14 sa 15 miyembro ng UN Security Council—maliban sa Estados Unidos—ay nanawagan ng agarang, walang kondisyon, at permanenteng tigil-putukan sa Gaza, pati na rin ang pagpapalaya sa lahat ng bihag na hawak ng Hamas at iba pang armadong grupo.

Pangunahing Puntos ng Pahayag:

• Pag-aalala sa lumalalang krisis sa gutom sa Gaza, na tinukoy bilang gawa ng tao at hindi dulot ng kalamidad.

• Pagpapatibay sa batas internasyonal na nagbabawal sa paggamit ng gutom bilang sandata.

• Panawagan sa Israel na alisin ang lahat ng hadlang sa pagpasok ng tulong, at huwag palawakin ang operasyong militar sa Gaza.

Pahayag mula sa UN Peace Coordinator Ramzy Ezzeldin Akbarov:

• Inilarawan ang sitwasyon sa Gaza bilang pinakamatindi sa modernong kasaysayan, na may malawakang pagkamatay ng sibilyan, paglikas, at gutom.

• Binanggit ang pagtaas ng bilang ng mga nasawing mamamahayag—246 mula simula ng digmaan.

• Nanawagan ng matapang na hakbang upang wakasan ang okupasyon at isulong ang solusyon ng dalawang estado.

Pahayag mula kay Joyce Msuya, UN Assistant Secretary-General for Humanitarian Affairs:

• Mahigit 500,000 katao ang kasalukuyang nasa panganib ng matinding gutom, maaaring tumaas sa 640,000 sa pagtatapos ng Setyembre.

• 132,000 bata sa ilalim ng edad 5 ang inaasahang magdurusa sa malnutrisyon, at 43,000 sa kanila ang nasa panganib ng kamatayan.

• Bilang ng buntis at nagpapasuso ay maaaring tumaas mula 17,000 hanggang 55,000.

• Binigyang-diin na ang gutom sa Gaza ay hindi dulot ng kalikasan, kundi bunga ng sigalot at sistematikong pagkawasak.

Panawagan sa Aksyon:

• Magpatupad ng agarang at permanenteng tigil-putukan

• Palayain ang lahat ng bihag nang walang kondisyon

• Protektahan ang mga sibilyan at kritikal na imprastruktura

• Payagan ang ligtas at malawakang pagpasok ng tulong at kalakal.

