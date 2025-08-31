  1. Home
  2. serbisyo
  3. Gitnang-silangan

Timeline ng Krisis sa Gaza (Oktubre 2023 – Agosto 2025)

31 Agosto 2025 - 11:29
News ID: 1722201
Timeline ng Krisis sa Gaza (Oktubre 2023 – Agosto 2025)

Nagsimula ang malawakang sagupaan sa pagitan ng Hamas at Israel noong Oktubre 7, 2023.

 Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-  Nagsimula ang malawakang sagupaan sa pagitan ng Hamas at Israel noong Oktubre 7, 2023.

• Ayon sa ulat ng Israel, 329 sundalo ang nasawi sa unang araw ng digmaan.

Oktubre 2023 – Disyembre 2023

• Pag-atake ng Israel sa Gaza: Malawakang pambobomba sa mga tirahan, ospital, paaralan.

• Pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa Gaza: Libu-libong sibilyan, karamihan ay kababaihan at bata.

• Pag-atake sa Lebanon at Hezbollah: 50 sundalo ng Israel ang nasawi.

Enero – Hunyo 2024

• Paglala ng krisis sa pagkain: Lumalala ang gutom at malnutrisyon sa Gaza.

• Pag-atake mula sa West Bank, Iraq, at Iran: Karagdagang 19 sundalo ng Israel ang nasawi.

• Pagkawala ng higit sa 10,000 Palestino sa Gaza.

Hulyo – Disyembre 2024

• Pagtaas ng bilang ng mga nasawi: Umabot sa 63,000 Palestino ang namatay, ayon sa ulat.

• UN at mga pandaigdigang organisasyon ay nanawagan ng tigil-putukan at tulong humanitaryo.

Enero – Agosto 2025

• UN Security Council (maliban sa U.S.) ay nanawagan ng agarang tigil-putukan at pagpapalaya sa mga bihag.

• Mga plano para sa Gaza pagkatapos ng digmaan ay tinalakay nina Witkoff, Kushner, at Tony Blair.

• Ansarullah ng Yemen ay nagpahayag ng suporta sa Gaza at nagbabala ng mas matinding sagupaan.

• Kabuuang bilang ng mga sundalong Israeli na nasawi ay umabot sa 900.

…………

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha