Timeline ng Krisis sa Gaza (Oktubre 2023 – Agosto 2025)

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagsimula ang malawakang sagupaan sa pagitan ng Hamas at Israel noong Oktubre 7, 2023.
• Ayon sa ulat ng Israel, 329 sundalo ang nasawi sa unang araw ng digmaan.
Oktubre 2023 – Disyembre 2023
• Pag-atake ng Israel sa Gaza: Malawakang pambobomba sa mga tirahan, ospital, paaralan.
• Pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa Gaza: Libu-libong sibilyan, karamihan ay kababaihan at bata.
• Pag-atake sa Lebanon at Hezbollah: 50 sundalo ng Israel ang nasawi.
Enero – Hunyo 2024
• Paglala ng krisis sa pagkain: Lumalala ang gutom at malnutrisyon sa Gaza.
• Pag-atake mula sa West Bank, Iraq, at Iran: Karagdagang 19 sundalo ng Israel ang nasawi.
• Pagkawala ng higit sa 10,000 Palestino sa Gaza.
Hulyo – Disyembre 2024
• Pagtaas ng bilang ng mga nasawi: Umabot sa 63,000 Palestino ang namatay, ayon sa ulat.
• UN at mga pandaigdigang organisasyon ay nanawagan ng tigil-putukan at tulong humanitaryo.
Enero – Agosto 2025
• UN Security Council (maliban sa U.S.) ay nanawagan ng agarang tigil-putukan at pagpapalaya sa mga bihag.
• Mga plano para sa Gaza pagkatapos ng digmaan ay tinalakay nina Witkoff, Kushner, at Tony Blair.
• Ansarullah ng Yemen ay nagpahayag ng suporta sa Gaza at nagbabala ng mas matinding sagupaan.
• Kabuuang bilang ng mga sundalong Israeli na nasawi ay umabot sa 900.
