Iran at Estados Unidos

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Malalim na kawalang-tiwala at pagtutol: Tinitingnan ng Iran ang U.S. bilang modernong “tyrant” — katulad ng Yazid sa kwento ng Ashura — na nagpapataw ng hindi makatarungang mga parusa at nakikialam sa rehiyon.
Patakarang hindi pagsuko: Tumanggi ang Tehran na tanggapin ang mga kahilingan ng U.S. na tuluyang ihinto ang kanilang nuclear program o suportahan ang mga kaalyado sa rehiyon.
Matalinong pagtitiis: Bagamat minsang nakikipag-usap sa mga negosasyon (tulad ng JCPOA), ginagawa ito mula sa posisyon ng lakas at prinsipyo, at hindi handang “sumuko.”
Proxy conflicts: Madalas nagaganap ang tensyon sa pagitan ng U.S. at Iran sa pamamagitan ng mga proxy groups (halimbawa, suporta ng U.S. sa Saudi Arabia laban sa suporta ng Iran sa Houthis sa Yemen).
2. Iran at Israel
Matinding pagkakaaway: Tinitingnan ng Iran ang Israel bilang simbolo ng “Zionismo” at pang-aapi sa rehiyon, katulad ng mga malupit na tagapamahala sa kwento ng Ashura.
Suporta sa mga grupong lumalaban: Pinopondohan at nilalakas ng Iran ang mga grupong tulad ng Hezbollah at Hamas upang labanan ang Israel sa larangan ng militar at politika.
Walang normalisasyon: Tutol ang Iran sa anumang normalisasyon ng relasyon ng mga bansang Arabo sa Israel, dahil itinuturing itong pagtataksil sa mga karapatan ng mga Palestino.
Pagpapakita ng lakas: Ang estratehiyang militar ng Iran, kabilang ang missile development at proxy militias, ay para pigilan ang mga atake ng Israel at ipakita ang kanilang paninindigan sa paglaban.
3. Iran at mga Bansang Arabo
Magkahalong ugnayan: Iba-iba ang relasyon ng Iran sa mga Arabo — kaaway sa mga Gulf states tulad ng Saudi Arabia at UAE dahil sa sekta at geopolitical na tunggalian; may pagka-pragmatiko sa iba.
Pagkakaiba sa relihiyon at ideolohiya: Iba ang Shia Islamist na ideolohiya ng Iran kumpara sa Sunni na nakararami sa mga Arabo, pero minsan nagkakaisa sila sa pagtutol sa impluwensyang Kanluranin.
Mga pagtatangka sa pag-areglo: Paminsan-minsan ay sinusubukan ng Iran na pahupain ang tensyon (halimbawa, sa Iraq at Oman), pero hinihingi ang respeto sa soberanya at hindi pakikialam, alinsunod sa mga prinsipyo ng Ashura.
Tutol sa normalisasyon: Matindi ang pagtutol ng Iran sa paglago ng ugnayan ng mga Gulf states sa Israel, na itinuturing nilang pagsuko sa pang-aapi.
4. Iran at Syria
Estratehikong alyansa: Mahalaga ang Syria bilang kaalyado, kung saan nagbibigay ang Iran ng suporta sa militar, pinansyal, at politikal para sa rehimeng Assad.
Magkatuwang sa paglaban: Parehong nakikita na sila ay lumalaban sa agresyong pinangungunahan ng Kanluran; ang Syria ay nakikita bilang frontline laban sa “tyranny,” tugma sa paradigm ng Ashura.
Panrehiyong base: Nagbibigay ang Syria ng mahalagang base para sa Iran upang maipalaganap ang kapangyarihan at suportahan ang mga proxy group tulad ng Hezbollah.
5. Iran at Iraq/Kurdistan
Impluwensya at suporta: Suportado ng Iran ang mga Shia militias at partidong politikal sa Iraq upang mapanatili ang impluwensya.
Pagbabalansi sa rehiyonal na katatagan: Sinusuportahan ng Iran ang soberanya ng Iraq pero tutol sa mga separatistang Kurdish dahil nakikita nila na pinahihina nito ang paglaban sa dayuhang impluwensya.
Kooperasyon sa seguridad: Nakikipagtulungan ang Iran sa pwersa ng gobyerno ng Iraq laban sa ISIS at iba pang extremista na grupong nagbabanta sa katatagan ng rehiyon.
Buod
Ang pulitika ng Iran na inspirasyon ng Ashura — na nakatuon sa paglaban, soberanya, at pagtanggi sa pang-aapi — ang nagdidikta sa matatag nitong paninindigan laban sa U.S. at Israel, humuhubog sa kumplikadong relasyon sa mga kalapit na Arabong bansa, at nagtutulak ng estratehikong alyansa sa Syria at Iraq. Ang pananaw na ito ang nagpapatuloy sa pagkakasangkot ng Iran sa mga hidwaan sa rehiyon at sa pagsisikap nitong maging pangunahing kapangyarihan na lumalaban sa impluwensyang Kanluranin at Israel.
