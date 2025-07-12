Bagong Detalye sa Pagsabog ng Gas sa Isang 20-Palapag na Gusali sa Chitgar, sa Tehran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang sanhi ng pagsabog ay pagtagas ng gas mula sa city pipeline at pagkakamali ng may-ari, na nagresulta sa pagkasugat ng anim na katao na agad dinala sa mga pasilidad medikal.
Walang sunog ang naganap—puro pagsabog lamang. Isang 80-metrong unit ang lubusang nasira, at tatlong kalapit na unit ang naapektuhan din.
Ang gusali ay kamakailan lamang ikinonekta sa city gas system, matapos gumamit ng gas cylinders sa nakaraan.
Ayon kay Shervin Tabrizi, tagapagsalita ng Emergency Services ng Tehran Province, limang ambulansya ang ipinadala sa lugar. Sa kabuuan, pitong katao ang nasugatan at dinala sa ospital.
Nilinaw ng Judiciary Media Center na ang insidente ay walang kaugnayan sa anumang teroristang aktibidad, at ito ay resulta lamang ng pagkakamali sa paghawak ng gas system.
