Tinanggap ni Erdogan ang Hakbang ng PKK bilang Paglapit sa Pangmatagalang Kapayapaan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagsimula nang magbaba ng armas ang mga miyembro ng Kurdistan Workers' Party (PKK) sa rehiyon ng Kurdistan sa hilagang Iraq, na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kanilang dekada-dekadang armadong pakikibaka laban sa Turkey.
Isinagawa ang seremonya noong Biyernes ng umaga sa Jasana Cave malapit sa Sulaymaniyah, isang matagal nang kanlungan ng mga mandirigmang PKK.
Humigit-kumulang 30 militante ang sumuko ng mga armas tulad ng AK-47, PKM machine guns, at sniper rifles bago umatras patungong kabundukan.
Isang komandante ng PKK ang naunang nagsabi na sisirain o susunugin ng mga mandirigma ang kanilang mga armas bilang tanda ng mabuting kalooban.
Nagkaroon ng tensyon bago ang seremonya nang dalawang drone ang pinabagsak malapit sa mga base ng peshmerga sa Sulaymaniyah at Kirkuk.
Ang pagbaba ng armas ay isang mahalagang hakbang sa di-tuwirang negosasyon sa pagitan ng nakakulong na lider ng PKK na si Abdullah Ocalan at ng pamahalaan ng Turkey, na sinusuportahan ni Pangulong Erdogan at ng DEM Party.
Ipinapakita ng seremonya ang paglipat ng PKK mula sa armadong paglaban patungo sa demokratikong pakikilahok sa pulitika.
Sa isang video message, hinimok ni Ocalan ang grupo na yakapin ang pulitika at kapayapaan, at nangakong mabilis na ipatutupad ang disarmament.
Ayon kay Pangulong Erdogan, bibilis ang proseso ng kapayapaan kapag nagsimula nang magbaba ng armas ang PKK. Ipinahayag din niya ang pag-asa na magtagumpay ang inisyatiba nang walang abala o sabotahe.
Noong Mayo 12, opisyal na nagpasiya ang PKK na mag-disarm at mag-disband, na nagtatapos sa kanilang armadong kampanya.
Si Ocalan, na nakakulong mula pa noong 1999, ay nanawagan sa grupo na magsagawa ng kongreso at pormal na buwagin ang organisasyon.
Ang desisyong ito ay malugod na tinanggap ng mga opisyal mula sa Syria, Iraq, European Union, at United Nations.
