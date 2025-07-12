Pahayag ng Kagawaran ng Estado ng Amerika ukol sa Pagkamatay ng Isang Mamamayang Amerikano sa West Bank

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matapos ang mga ulat na ang isang mamamayang Palestinian-American ay binugbog ng mga settler ng Israel, naglabas ng pahayag ang US Department of State ukol sa insidente ng pagkamatay sa West Bank.
Ayon sa tagapagsalita ng US State Department sa Al Jazeera: “Kami ay may kaalaman sa mga ulat ukol sa pagkamatay ng isang mamamayang Amerikano sa West Bank. Walang mas mahalagang priyoridad kaysa sa kaligtasan ng mga mamamayang Amerikano sa ibang bansa.”
Dahil sa paggalang sa pribadong buhay ng pamilya, tumanggi ang kagawaran na magbigay ng karagdagang detalye.
Noong Biyernes, binugbog ng mga Israeli settler si Saif al-Din Kamel Muslat, 23 taong gulang, sa bayan ng Sinjil, hilaga ng Ramallah, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay.
Ayon sa Palestinong Ministri ng Kalusugan, isa pang kabataang si Mohammad Shalabi, 23 taong gulang, ay nabaril at napatay sa parehong bayan ng Sinjil.
Bukod sa dalawang nasawi, 40 iba pang Palestino ang nasugatan sa sagupaan sa pagitan ng mga settler sa mga lupain sa pagitan ng Sinjil at Al-Mazra'a al-Sharqiya.
Iniulat ng mga lokal na mapagkukunan na ang pag-atake ng mga settler ay sinusuportahan ng mga puwersang Israeli, at hinadlangan ang mga medikal na koponan na makalapit sa mga kabataang nasugatan sa kagubatan sa paligid ng Sinjil.
Ayon sa Washington Post, si Muslat ay mula sa Tampa, Florida, at binugbog ng mga Israeli settler hanggang sa siya ay mamatay.
Ayon sa kanyang ama: “Ito ay isang bangungot at hindi makatarungang pangyayari na walang pamilya ang dapat maranasan.”
Nanawagan ang pamilya sa US State Department na magsagawa ng agarang imbestigasyon at panagutin ang mga salarin.
Ayon sa mga kamag-anak, si Muslat ay bumisita sa kanyang pamilya sa Al-Mazra'a al-Sharqiya noong Hunyo.
Ayon sa Israeli army, iniimbestigahan nila ang insidente at sinabing may pagbato ng bato sa mga Israeli at nagkaroon ng marahas na sagupaan sa lugar.
Noong Marso, sinabi ng UN High Commissioner for Human Rights na ang settlement expansion ng Israel sa West Bank ay bahagi ng gradwal na annexation, na lumalabag sa internasyonal na batas.
Idineklara rin ng International Court of Justice noong nakaraang taon na ang okupasyon ng Israel sa mga teritoryong Palestinian at ang pagtatayo ng mga settlement ay ilegal at dapat agad na itigil.
