Bosnia: Paggunita sa ika-30 Anibersaryo ng Masaker sa Mahigit 8,000 Muslim Bosniaks

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Libu-libong katao ang nagtipon sa bayan ng Srebrenica sa silangang Bosnia upang gunitain ang ika-30 anibersaryo ng genocide sa mga Muslim Bosniak na isinagawa ng mga puwersang Bosnian Serb noong Hulyo 1995.
Mahigit 8,000 kalalakihan at kabataang Bosniak ang pinatay sa huling yugto ng Digmaang Bosnian. Noong nakaraang taon, idineklara ng United Nations General Assembly ang Hulyo 11 bilang Pandaigdigang Araw ng Paggunita sa Genocide sa Srebrenica.
Sa taong ito, pitong bagong nakilalang biktima ang inilibing sa sementeryo ng Potočari, kabilang ang dalawang 19-anyos, sa tabi ng mahigit 6,000 iba pang biktima.
Sa mensaheng ipinadala ni Iranian President Masoud Pezeshkian sa pamahalaan ng Bosnia, ipinahayag niya ang paggalang ng Iran sa mga biktima, matibay na suporta sa Bosnia, at matinding pagkondena sa katahimikan ng mundo noon at ngayon.
Ayon kay Pezeshkian: “Ang Srebrenica ay kabiguan ng pandaigdigang komunidad na protektahan ang mga walang kalaban-laban. Ang tunay na pangako sa prinsipyo ng pagkatao ay nangangailangan ng makatarungan at matatag na aksyon—hindi hungkag na mga slogan o huwad na neutralidad.”
Ikinumpara niya ang genocide sa Srebrenica sa kasalukuyang karahasan sa Gaza, at binalaan na ang parehong kapabayaan ay muling nangyayari.
“Nakakalungkot, ang mga eksenang trahedya sa Srebrenica ay muling nasasaksihan sa mas matinding anyo sa lupain ng Palestine,” aniya.
Si Turkish President Recep Tayyip Erdogan ay nagpahayag ng solidaridad sa mga Muslim ng Bosnia, at sa kanyang video message ay nangakong walang kondisyon ang suporta ng Turkey sa integridad at soberanya ng Bosnia.
Binatikos din niya ang katahimikan ng mundo sa Gaza, at nangakong mananagot ang rehimeng Israeli sa batas at kasaysayan para sa genocide sa halos 58,000 Palestino.
Si Hakan Fidan, Foreign Minister ng Turkey, ay nagbahagi ng mensahe sa social media:
“Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa konsensya ng sangkatauhan. Ang paggunita at pagpapanatili ng alaala nito ay kolektibong responsibilidad nating lahat.”
Si Jeremy Corbyn, dating lider ng Labour Party sa UK, ay nagsabi:
“30 taon na ang nakalipas, mahigit 8,000 Bosniak ang pinatay. Ngayon, sinasabi ng mga politiko ‘hindi na mauulit’—pero hinahayaan nilang mangyari ito muli sa Gaza.”
Dumalo rin sa seremonya sina European Council President António Costa, European Commissioner Marta Kos, at Croatian PM Andrej Plenković. Si European Commission President Ursula von der Leyen ay nagbigay-pugay sa mga biktima at kanilang mga pamilya.
“Dapat nating alalahanin at panatilihin ang katotohanan, upang ang mga susunod na henerasyon ay malaman kung ano talaga ang nangyari sa Srebrenica,” aniya.
Ang genocide sa Srebrenica ay naganap matapos ang pagbagsak ng dating Yugoslavia. Noong 1993, idineklara itong UN safe zone, ngunit noong Hulyo 1995, pinasok ito ng mga puwersang Bosnian Serb sa pamumuno ni General Ratko Mladić, at sa loob ng dalawang linggo ay sistematikong pinatay ang mahigit 8,000 Bosniak.
Ang mga bangkay ay itinapon sa mga mass grave, at kalaunan ay inilipat sa iba’t ibang lugar upang itago ang ebidensya.
Mahigit 100,000 katao ang napatay at 2 milyon ang nawalan ng tirahan sa digmaan mula 1992 hanggang 1995. Hanggang ngayon, halos 7,000 katao ang nawawala, at taon-taon ay may bagong biktima na natutukoy.
Sa ilang kaso, bahagi lamang ng katawan ng mga biktima ang natatagpuan. Tulad ni Mirzeta Karić, na naghihintay sa libing ng kanyang ama:
“Tatlong dekada ng paghahanap, at isang buto lang ang aming ililibing,” aniya habang umiiyak sa tabi ng kabaong ng kanyang ama.
…………………
328
Your Comment