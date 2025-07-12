Mousavi: Mataas ang Kahandaan ng Sandatahang Lakas ng Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang panayam sa gilid ng seremonya ng paggunita kay Martir Major General Mohammad Saeed Izadi (kilala bilang Haj Ramadan), pinuno ng Palestine Division ng Quds Force ng Islamic Revolutionary Guard Corps, sinabi ni Mousavi:
“Inialay ni Martir Izadi ang kanyang buhay sa jihad para sa Diyos, at mananatiling mataas ang kanyang pangalan kasama ng Jerusalem, Palestine, at ng mga martir ng pakikibaka laban sa mapang-aping Zionistang rehimen.”
Dagdag pa niya: “Si Martir Izadi ay isang dakilang tao, at walang duda na ang kanyang banal na dugo ay magiging mas makapangyarihan kaysa sa kanyang pisikal na presensya sa pagtupad ng kanyang banal na layunin.”
Sa pagtatapos, muling binigyang-diin ni Mousavi ang mataas na antas ng kahandaan ng sandatahang lakas ng Iran, at sinabing:
“Ang kakayahan ng ating sandatahang lakas ay nasa napakagandang kalagayan.”
……………
328
Your Comment