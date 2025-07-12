Pangulo ng Lebanon: Tinatanggihan namin ang normalisasyon ng ugnayan sa Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Pangulo ng Lebanon, Joseph Aoun, ay mariing tumutol sa anumang normalisasyon ng ugnayan sa rehimeng Israeli, at binigyang-diin ang kanyang suporta sa “kalagayang pandigma” laban sa isang rehimen na patuloy pa ring sumasakop sa ilang bahagi ng teritoryo ng Lebanon.
Sa kanyang unang opisyal na tugon sa mga pahayag ni Gideon Sa’ar, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Israel, noong Hunyo 30—kung saan sinabi nitong interesado ang Israel sa normalisasyon ng ugnayan sa Syria at Lebanon—ipinahayag ni Aoun na ang normalisasyon ay hindi bahagi ng kasalukuyang patakarang panlabas ng Lebanon.
Sa isang pulong kasama ang delegasyon mula sa Konseho ng Arab at Pandaigdigang Relasyon, sinabi ni Aoun na: “Ang kapayapaan ay kalagayan na walang digmaan, samantalang ang kalagayang pandigma ay siyang tunay na bumabagabag sa amin sa kasalukuyan. Ang normalisasyon ay wala sa aming patakarang panlabas.”
Hiniling din niya sa hukbong Israeli na umatras mula sa limang rehiyong nasa timog ng Lebanon na patuloy pa ring sinasakop.
Matapos ang mahigit isang taong sagupaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah na umabot sa hayagang tunggalian noong Setyembre, isang ceasefire ang ipinatupad mula Nobyembre. Gayunman, patuloy pa rin ang mga paglabag ng hukbong Israeli sa tigil-putukan, lalo na sa timog Lebanon, kung saan madalas nilang inaangkin na ang mga target ay mga miyembro o posisyon ng Hezbollah.
