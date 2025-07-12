Mga Kumpanyang Panseguro ay Nagpapataw ng Parusa sa mga Barkong May Kaugnayan sa Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isinipi mula sa Reuters, sinabi ng mga tagaloob sa industriya ng insurance na iiwasan ng mga kumpanya ng insurance ang pagbibigay ng coverage sa anumang barkong may direktang o hindi direktang koneksyon sa Israel.
Ayon kay Monroe Anderson, Chief Operating Officer ng Vessel Protect—isang kumpanya ng insurance para sa maritime war risk:
“Ang mga pangyayari ngayong linggo ay nagpapakita ng pagbabalik sa mga pamantayang itinakda noong kalagitnaan ng 2024, kung saan kahit ang barkong may malayong ugnayan sa Israel ay isasama sa listahan ng hindi saklaw.”
Iniulat ng maritime website na Tradewinds na ang mga barkong bumibisita sa mga daungan ng okupadong Palestine ay hindi na makakuha ng insurance para makatawid sa Red Sea.
Isang tagaloob sa industriya ang nagsabi na isang kumpanya ng insurance ang nag-alok ng presyo para sa isang barkong tatawid sa Red Sea noong nakaraang linggo, ngunit binawi ang alok ngayong linggo dahil ang barko ay may kaugnayan sa isa pang barkong dumaan sa isang daungan sa okupadong Palestine noong nakaraang taon.
Dagdag pa ng source: “Ang insurance coverage para sa mga barkong ito ay itinuturing nang buong pagkalugi, at walang premium na maaaring itakda para sa ganitong uri ng panganib.”
Ayon sa ulat ng Financial Times, ang war risk premium para sa mga paglalakbay sa Red Sea ay tumaas mula 0.4% hanggang 1% ng halaga ng barko, at inaasahang tataas pa.
…………….
328
Your Comment