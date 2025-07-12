Pahayag ni Ayatollah sa Pagkondena sa Pagpatay sa mga Shiah Iskolar sa Syria ng mga Teroristang Takfiri

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang opisyal na pahayag, ipinahayag ni Ayatollah Sheikh Alireza Arafi, Direktor ng mga Seminaryo sa Islamikang Republika ngh Iran, ang matinding kalungkutan at pagkondena sa karumal-dumal na krimen na isinagawa ng mga ekstremistang takfiri na grupo laban sa mga kagalang-galang na mga iskolar ng Shiite sa Syria.
Ayon sa pahayag:
“Ang krimeng ito ay isang hayagang paglabag sa lahat ng makataong halaga, moral na prinsipyo, banal na batas, at pandaigdigang batas.”
Binatikos ng mga seminaryo ang krimen at itinuturo ang pananagutan sa mga puwersang sumusuporta at nagpopondo sa mga grupong ito. Tinuligsa rin nila ang katahimikan ng mga internasyonal na institusyon at ang kakulangan ng aksyon mula sa mga organisasyong pangkarapatang pantao, na itinuturing nilang indirect na pakikipagsabwatan sa patuloy na mga sistematikong krimen.
Sa ganitong konteksto, nananawagan sila ng agarang aksyon:
- United Nations, Human Rights Council, at High Commissioner for Human Rights na maglabas ng malinaw at matibay na pagkondena sa mga masaker.
- Pagbuo ng isang independiyenteng internasyonal na komite upang imbestigahan, idokumento, at usigin ang mga salarin—maging ang mga tagapag-utos, tagasuporta, o tagapagpatupad.
- Paggamit ng mga legal na mekanismo sa ilalim ng internasyonal na batas, karapatang pantao, at humanitarian law upang litisin ang mga salarin bilang mga kriminal ng digmaan at tiyaking hindi sila makaliligtas sa parusa.
Binibigyang-diin ng pahayag na ang mga iskolar ay tagapagmana ng mga propeta at tagapagdala ng liwanag ng gabay. Ang pag-target sa kanila ay pag-atake sa mismong mensahe ng kaalaman, relihiyon, kapayapaan, at pakikipamuhay.
Sa pagtatapos, ipinaabot ni Ayatollah Arafi ang taos-pusong pakikiramay sa mga pamilya ng mga martir at sa mamamayang Syrian, at muling pinagtibay na ang mga seminaryo ay mananatiling nasa unahan sa pagtatanggol sa mga banal at makataong halaga, at sa pakikibaka laban sa marahas na ideolohiyang takfiri, hanggang makamit ang tagumpay, katarungan, at kapayapaan sa buong mundo ng Islam.
“At malalaman ng mga lumabag kung saang pagbagsak sila babagsak.” (Surah Ash-Shu'ara: 227)
Ayatollah Alireza A’rafi
Direktor ng mga Seminaryo sa Islamikang Republika ng Iran
19 Tir 1404 (Solar Hijri)
14 Muharram 1447 (Lunar Hijri)
July, 12th, 2025 (AD)
