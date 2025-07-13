Ipinahiwatig ng U.S. envoy sa Syria ang posibilidad ng pagbabalik ng Lebanon sa “Bilad al-Sham”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa panayam niya sa pahayagang The National, sinabi ni Barak na “kailangang maresolba ng Lebanon ang problemang ito, kung hindi ay haharap ito sa banta sa mismong pag-iral nito.”
Binanggit niya na “mula sa Israel sa isang banda, at Syria na mabilis na lumilitaw sa kabilang banda—kung hindi kikilos ang Lebanon, maaaring bumalik ito sa Bilad al-Sham.”
Nagpanukala si Barak kamakailan ng plano para sa pag-disarma ng Hezbollah at pagpapatupad ng mga repormang pang-ekonomiya upang tulungan ang Lebanon na makabangon mula sa anim na taong krisis pinansyal.
Itinatali ng Amerika ang tulong sa muling pagbangon ng Lebanon sa pag-disarma ng Hezbollah, at ikinokonekta rin ang pagtigil ng mga pag-atake ng Israel sa Lebanon sa parehong kondisyon.
Samantala, nagsumite ang pamahalaang Lebanese ng dokumento na nananawagan sa ganap na pag-alis ng Israel mula sa mga pinag-aalitang teritoryo, kabilang ang Shebaa Farms, at muling pagtitiyak ng kontrol ng estado sa lahat ng armas, kasama ang pangakong buwagin ang armas ng Hezbollah sa timog Lebanon.
Ngunit nais ng Israel na ang pag-disarma ay isakatuparan sa buong teritoryo ng Lebanon.
Itinuturing ni Barak ang Lebanese Army bilang isang neutral at mapagkakatiwalaang katuwang sa krisis, ngunit binigyang-diin niya ang matinding kakulangan nito sa pondo dahil sa pagbagsak ng ekonomiya.
Banta ng digmaang sibil
Aminado si Barak, na ang anumang tangkang ganap na pag-disarma sa Hezbollah ay maaaring magdulot ng digmaang sibil.
Ipinanukala niya ang isang senaryo kung saan boluntaryong isusuko ng Hezbollah ang mabibigat nitong armas—kabilang ang mga missile at drone—sa ilalim ng isang mekanismo ng internasyonal na pagmamanman na kinabibilangan ng U.S., France, Israel, at ng Lebanese Army.
Gayunpaman, binigyang-diin ni Barak na kulang sa kakayahan at tauhan ang Lebanese Army upang maisakatuparan ang ganitong misyon.
Sinabi rin niya na nakipag-ugnayan ang U.S. sa mga kaalyado nitong Gulf States upang humingi ng pondo para sa Lebanese Armed Forces, ngunit nag-aatubili ang mga bansang ito dahil sa pangamba na mapunta lamang ang pera sa mga account ng elitistang pulitika sa Lebanon.
