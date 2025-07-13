Filosopiya ng Pag-aalsa ni Imam Hussein (a)

Pahayag ni Imam Hussein sa kanyang kapatid bago umalis sa Medina:
"Hindi ako lumabas dala ng kayabangan, kasayahan, kaguluhan, o pang-aapi. Lumabas ako upang magdala ng reporma sa sambayanan ng aking lolo, si Muhammad. Nais kong magtaguyod ng kabutihan, magpigil sa kasamaan, at mamuhay ayon sa pamamaraan ng aking lolo Muhammad at ng aking ama Ali ibn Abi Talib."
Pag-aaral sa mga layunin ng pag-aalsa:
Maraming pananaw ang naipahayag tungkol sa layunin ng pag-aalsa sa Karbala, ngunit karamihan ay hindi nakapagbigay ng malinaw at komprehensibong larawan ng mga motibo ni Imam Hussein. Ang pinaka-maaasahang sanggunian ay ang kanyang sariling mga salita, pati na rin ang mga pahayag ng iba pang mga Imam.
Talumpati ni Imam sa Mecca:
Sa harap ng mga iskolar mula sa iba’t ibang rehiyon, binigyang-diin ni Imam Hussein ang responsibilidad ng mga pinuno ng relihiyon na ipagtanggol ang pananampalataya laban sa mga krimen ng mga Umayyad. Tinuligsa niya ang katahimikan ng mga iskolar sa harap ng mga anti-relihiyosong patakaran ng pamahalaan.
Sa kanyang talumpati, sinabi niya:
"Ya Allah, batid Mo na ang aming mga kilos ay hindi bunga ng pag-aagawan sa kapangyarihan o paghahangad sa makamundong kayamanan. Sa halip, ito ay upang maipakita ang mga palatandaan ng Iyong relihiyon, maipamalas ang reporma sa Iyong mga lupain, maprotektahan ang mga inaapi, at maisakatuparan ang Iyong mga utos, tradisyon, at batas."
Mula sa mga salitang ito, makikita ang apat na pangunahing layunin ng kanyang pag-aalsa:
- Pagbuhay sa tunay na Islam ni Propeta Muhammad (saw)
- Pagpapabuti ng kalagayan ng mga mamamayan sa mga lupain ng Islam
- Pagtiyak ng seguridad para sa mga inaaping mamamayan
- Paglikha ng kapaligirang angkop para sa pagsunod sa mga utos ng Diyos
Dalawang mahalagang tala tungkol sa talumpati:
- Ang ilang aklat ay nag-uugnay ng talumpating ito kay Imam Ali (a) dahil sa pagkakahawig ng huling bahagi sa isa sa kanyang mga sermon sa Nahj al-Balagha. Maaaring ginamit ni Imam Hussein ang mga salita ng kanyang ama bilang patunay o inspirasyon.
- Hindi tiyak kung kailan binigkas ang talumpati—maaaring bago o pagkatapos ng pagsisimula ng pag-aalsa. Ngunit batay sa mga huling salita, ipinapalagay ng ilang iskolar na ito ay pagkatapos ng kanyang pag-alis mula sa Medina.
Sa kanyang testamento kay Muhammad ibn al-Hanafiyyah, malinaw na sinabi ni Imam Hussein (a):
“Hindi ako lumabas dala ng kayabangan, kasayahan, kaguluhan, o pang-aapi. Lumabas ako upang magdala ng reporma sa sambayanan ng aking lolo, si Muhammad. Nais kong magtaguyod ng kabutihan, magpigil sa kasamaan, at mamuhay ayon sa pamamaraan ng aking lolo Muhammad at ng aking ama Ali ibn Abi Talib.”
Sa mga pagdalaw (ziyarat), binabanggit ng mga Imam ang kanyang pagsunod sa mga utos ng Diyos, pagtaguyod ng kabutihan, at pagtutol sa kasamaan bilang mga pangunahing dahilan ng kanyang pag-aalsa.
Ang Testamento ni Imam Hussein (a) kay Muhammad ibn al-Hanafiyyah
Sa kanyang testamento bago umalis sa Medina, sinabi ni Imam Hussein (a):
“Hindi ako lumabas dala ng kayabangan, kasayahan, kaguluhan, o pang-aapi. Lumabas ako upang magdala ng reporma sa sambayanan ng aking lolo, si Muhammad. Nais kong magtaguyod ng kabutihan, magpigil sa kasamaan, at mamuhay ayon sa pamamaraan ng aking lolo Muhammad at ng aking ama Ali ibn Abi Talib.”
Sa isa pang pahayag, sinabi niya:
“O Diyos, mahal ko ang kabutihan at kinamumuhian ko ang kasamaan.”
Mga Pahayag sa Ziyarat (Pagdalaw) kay Imam Hussein (a)
Maraming beses binabanggit sa mga dasal ng pagdalaw:
“Saksi ako na ikaw ay nagsagawa ng panalangin, nagbigay ng zakat, nagtaguyod ng kabutihan, at pumigil sa kasamaan.”
Dapat tandaan: ang "saksi ako" dito ay hindi literal na testimonya sa legal na kahulugan. Ito ay espirituwal na pag-amin na ang layunin ng kanyang pag-aalsa ay para sa kabutihan at hindi dahil sa imbitasyon ng mga taga-Kufa o sa ibang dahilan. Lahat ng kanyang mga hakbang ay tungo sa mataas na layunin na ito.
Talumpati ni Imam Hussein (a) sa Bahay ng Bayza
Matapos ang engkuwentro kay Hurr ibn Yazid, sinabi ni Imam sa isang makapangyarihang sermon:
“O mga tao! Sinabi ng Propeta ng Diyos: ang sinumang makakita ng isang tiranong pinuno na sinisira ang mga banal na bagay ng Diyos, sumisira sa kasunduan Niya, lumalabag sa tradisyon ng Propeta, at gumagawa ng kasalanan laban sa sambayanan—ngunit hindi kumilos o nagsalita laban dito—ay dapat asahan na ilalagay ng Diyos sa parehong parusa ng tirano.”
“Tandaan ninyo: ang mga taong ito ay kumakampi sa demonyo, tinalikuran ang utos ng Diyos, pinayagan ang korupsiyon, pinatay ang mga batas ng Diyos, inangkin ang yaman ng sambayanan, pinawalang-bisa ang banal at pinagbawal ang pinahintulutan. Ako ang nararapat na tumindig para sa pagbabago.”
Mga Layunin ng Pag-aalsa batay sa Talumpati
- Pagtaguyod sa utos ng Diyos
- Pagprotekta sa mga batas ng Islam
- Pagbabago laban sa katiwalian ng Umayyad, lalo na kay Yazid
- Pagsunod sa demonyo
- Pagpapalaganap ng kasamaan
- Pagsira sa batas ng Diyos
- Pagsasamantala sa kayamanan ng bansa
- Pagpalit ng halal at haram
Sa Ziyarat (Pagdalaw)
Binabanggit natin:
“Saksi ako na itinaguyod mo ang halal bilang halal, at ang haram bilang haram, isinagawa mo ang panalangin, nagbigay ng zakat, nagtaguyod ng kabutihan at pumigil sa kasamaan, at tinawag ang mga tao sa landas ng Diyos na may karunungan at magandang payo.”
“Saksi ako na pinayuhan mo ang mga tao tungkol sa katarungan at kabutihan, at inanyayahan mo silang sumunod dito.”
Pagtanggi ni Imam Hussein para Yumuko at Lumuhod kay Yazid
Sinabi niya:
“Hindi, sa ngalan ng Diyos, hindi ko ibibigay ang aking kamay sa kanila gaya ng isang hamak, at hindi ako tatakas gaya ng isang alipin.”
At muli:
“Ang kamatayan sa dangal ay mas mainam kaysa sa buhay sa kahihiyan.”
Mga Konklusyon
Mula sa kabuuan ng mga salitang ito, narito ang mahahalagang layunin ng kanyang pag-aalsa:
|
Layunin
|
Paliwanag
|
Reporma sa sambayanan ng Propeta Muhammad (saw)
|
Paglilinis sa katiwalian at pagbabalik sa mga turo ng Islam.
|
Pagtaguyod ng kabutihan (Amr bil Ma'ruf)
|
Pagsusulong ng moralidad at utos ng Diyos.
|
Pagpigil sa kasamaan (Nahy anil Munkar)
|
Laban sa kasamaan ng pamahalaang Umayyad.
|
Pagsunod sa landas ng Propeta at ni Imam Ali (a)
|
Pagpapatuloy ng tamang pamumuno at turo ng Islam.
|
Pagtanggi sa buhay ng kahihiyan
|
Pinili ni Imam Hussein ang kamatayan sa dangal kaysa sa pagbibigay sa tiranya.
