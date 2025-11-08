UN: 100 katao sa Syria ang nawala mula Enero 2025

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) ang pagkawala ng humigit-kumulang 100 katao sa Syria mula sa simula ng kasalukuyang taon.
Inihayag ng UNHCHR ngayong Biyernes na mula Enero 2025, tinatayang 100 katao sa Syria ang dinukot o nawawala.
Ayon kay Thameen Al-Keetan, tagapagsalita ng UNHCHR sa Geneva, sa kabila ng paglipas ng labing-isang buwan mula sa pagbagsak ng pamahalaan ni Bashar al-Assad, patuloy pa rin ang pagdating ng mga nakakabahalang ulat ng pagdukot at pagkawala ng mga sibilyan sa bansa.
Hanggang sa kasalukuyan, hindi bababa sa 97 kaso ng pagdukot o pagkawala ang naitala mula Enero, bagaman mahirap kumpirmahin ang eksaktong bilang dahil sa masalimuot na kalagayang panseguridad.
Dagdag pa ni Al-Keetan, ang lumalalang kawalang-seguridad sa Syria—lalo na sa mga rehiyon ng baybayin at sa lungsod ng Sweida sa katimugan—ay nagpapahirap sa pagtukoy at pagsubaybay sa mga nawawala. Marami sa mga mamamayan ay natatakot magsalita tungkol sa mga insidente.
Ibinunyag din ni Al-Keetan na may ilang indibidwal ang nakatanggap ng mga banta matapos makipag-ugnayan sa mga kinatawan ng UN.
Pagsusuri
1. Konteksto ng Ulat
Ang ulat ay inilabas ng United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) noong Nobyembre 2025, halos isang taon matapos ang pagbagsak ng rehimeng Assad noong Disyembre 2024. Sa panahong ito, ang Syria ay nasa yugto ng transisyong pampulitika matapos ang 13 taong digmaang sibil.
2. Kalagayan ng Karapatang Pantao
Halos 100 katao ang naiulat na nawawala o dinukot mula Enero 2025.
Ang bilang na ito ay hindi pa tiyak dahil sa mga hadlang sa seguridad at takot ng mga mamamayan na magsalita.
Ang mga lugar na may matinding karahasan tulad ng baybaying rehiyon at Sweida ay partikular na nabanggit bilang mga hotspot ng pagkawala.
3. Mga Hamon sa Imbestigasyon
Ang takot ng mga mamamayan ay isang malaking balakid sa pag-uulat ng mga kaso.
May mga ulat na ang mga nakipag-ugnayan sa UN ay tinakot, na nagpapakita ng patuloy na panganib para sa mga aktibista at pamilya ng mga nawawala.
4. Mas Malawak na Konteksto
Ayon sa UN, mahigit 100,000 katao ang nawala sa Syria sa ilalim ng rehimeng Assad sa loob ng maraming taon ng digmaan.
Bagama’t may ilang pamilya na muling nagkita, marami pa rin ang walang kaalaman sa kinaroroonan ng kanilang mga mahal sa buhay.
Konklusyon
Ang ulat ng UN ay nagpapakita ng patuloy na krisis sa karapatang pantao sa Syria, kahit pa tapos na ang rehimeng Assad. Ang pagkawala ng mga tao ay hindi lamang isyu ng seguridad kundi ng katarungan at pananagutan. Ang takot, kawalan ng tiwala, at kawalang-linaw sa kinabukasan ay nagpapahirap sa mga pamilya at sa buong lipunan.
Ang mga ulat na ito ay panawagan sa internasyonal na komunidad upang:
Maglunsad ng mas malalim na imbestigasyon sa mga kaso ng pagkawala.
Magbigay ng proteksyon sa mga testigo at pamilya ng mga nawawala.
Suportahan ang transisyong pampulitika sa Syria upang matiyak ang hustisya at kapayapaan.
Sanggunian:
UN News – Worrying reports of abductions in Syria
OHCHR Press Briefing – Syria disappearances
US News – Nearly 100 People Abducted in Syria
…………..
328
Your Comment