Isang cargo plane ng UPS ang bumagsak sa Louisville, Kentucky noong Nobyembre 4, 2025 + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang cargo plane ng UPS ang bumagsak sa Louisville, Kentucky noong Nobyembre 4, 2025, na nagresulta sa hindi bababa sa 13 patay at higit sa 11 sugatan. Ang insidente ay naganap ilang segundo matapos ang takeoff mula sa Muhammad Ali International Airport.
Buod ng Insidente
Oras ng insidente: 5:15 PM, Nobyembre 4, 2025
Lokasyon: Muhammad Ali International Airport, Louisville, Kentucky
Destinasyon: Daniel K. Inouye International Airport, Honolulu
Uri ng eroplano: McDonnell Douglas MD-11 cargo plane (UPS Flight 2976)
Ayon sa ulat ng ABC News, nasunog ang kaliwang engine ng eroplano ilang sandali matapos ang takeoff. Naghiwalay ito mula sa pakpak, at sa loob ng 25 segundo, sinubukan ng mga piloto na kontrolin ang sasakyang panghimpapawid bago ito bumagsak at sumabog sa isang malaking bola ng apoy.
Mga Detalye ng Sakuna
Pagputok ng kaliwang engine habang umaangat
Pagkawala ng thrust at kontrol sa eroplano
Pagkakaroon ng sunog sa pakpak at makapal na usok sa ere
Pagkawala ng altitude bago pa man makalayo sa runway
Ebidensya mula sa Video
Nakita ang apoy sa kaliwang pakpak at makapal na usok
Ang eroplano ay bahagyang umangat ngunit hindi nakakuha ng sapat na taas
Sumabog ito sa lupa, na nagdulot ng pinsala sa kalapit na gusali
Mga Biktima
3 piloto sa loob ng eroplano ang nasawi
Hindi bababa sa 10 katao sa lupa ang namatay, kabilang ang isang lolo at kanyang 3-taong gulang na apo
Higit sa 11 sugatan, at may mga nawawala pa noong huling ulat
Implikasyon at Tugon
NTSB (National Transportation Safety Board) ang nangunguna sa imbestigasyon. Narekober na ang black boxes ng eroplano.
Ayon sa CBS News, isang alarma sa cockpit ang tumunog nang tuloy-tuloy sa loob ng 25 segundo bago ang pagbagsak.
Mayor ng Louisville, Craig Greenberg, ay nagpahayag ng pakikiramay at nagdeklara ng suporta sa mga apektado.
Konklusyon
Ang trahedya sa Louisville ay isa sa mga pinakamatinding aksidente sa cargo aviation sa mga nakaraang taon. Habang patuloy ang imbestigasyon, mahalagang matukoy ang eksaktong sanhi upang maiwasan ang ganitong sakuna sa hinaharap. Ang insidenteng ito ay paalala ng kahalagahan ng kaligtasan sa aviation, lalo na sa mga commercial cargo flights na dumadaan sa mataong lugar.
