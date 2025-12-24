Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa isang security analyst, na tumukoy sa kasaysayan ng pambobomba ng Turkey sa dose-dosenang mga nayon sa Iraq, ang impluwensiyang militar at paniktik ng Ankara sa hilagang bahagi ng Iraq ay hindi lamang nagpapatuloy kundi lalo pang lumalawak. Aniya, nananatili ang presensya ng mga puwersang Turko sa mga hilagang lalawigan ng Iraq, at ang presensyang ito ay naging bahagi na ng umiiral na realidad sa lugar.
Idinagdag ni Safa al-A‘sam na ang mga puwersa ng Turkey ay may malawak na akses sa impormasyong may kaugnayan sa mga Kurdish community, at gumagamit pa ng mga elektronikong kagamitan na naglalaman ng detalyadong personal na datos ng mga indibidwal. Sa pananaw ng mga tagamasid, ito ay malinaw na patunay ng lalim ng impluwensiyang panseguridad at ng lihim na papel ng Turkey sa mga kaganapan sa hilagang Iraq.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang pagsusuring ito ay nagbubunyag ng isang istratehikong anyo ng impluwensiya kung saan ang presensya ng isang dayuhang kapangyarihan ay hindi na lamang militar kundi malalim ding nakaugat sa larangan ng intelihensiya at pagmamanman. Ang ganitong uri ng impluwensiya, na inilarawan bilang “ikalimang hanay,” ay nagpapahiwatig ng pangmatagalang estratehiya na naglalayong hubugin ang mga lokal na dinamika mula sa loob.
Sa mas malawak na konteksto, ang patuloy na presensya ng Turkey sa hilagang Iraq ay nagbubukas ng mga tanong hinggil sa soberanya ng Iraq, seguridad ng mga lokal na komunidad, at balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang lalim ng impormasyong hawak ng Ankara ay nagpapakita na ang tunggalian sa lugar ay hindi lamang lantad na militar, kundi isang tahimik ngunit sistematikong labanan sa larangan ng seguridad at impluwensiya.
.........
328
Your Comment