Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Naglabas ang hukuman ng Tunisia ng isang makasaysayang desisyon sa kaso ng pagpaslang kay Mohammad al-Zouari, kilalang kumander ng Al-Qassam Brigades, kung saan labing-isang Tunisian at dayuhang akusado na pawang mga takas ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong, bukod pa sa mahigit 100 taong sentensiya ng pagkakapiit para sa bawat isa. Ang hatol ay ipinataw sa kabila ng katotohanang nananatiling nasa pagtatakas ang lahat ng mga akusado, at ang kaso ay itinuturing na isa sa mga pinakasensitibong kasong hudisyal sa Tunisia.
Si Mohammad al-Zouari, isang Tunisian engineer at pangunahing personalidad sa pagpapaunlad ng kakayahang pang-drone ng Palestinian resistance, ay pinaslang noong 2016 sa lungsod ng Sfax. Ang operasyon ay malawak na iniuugnay sa Israeli Mossad. Bilang tagapagtatag ng yunit ng drone ng Al-Qassam Brigades, siya ay naging simbolo ng teknolohikal na paglaban ng Palestina.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang desisyong ito ng hudikatura ng Tunisia ay nagpapakita ng malinaw na paninindigan laban sa pampulitikang pamamaslang at dayuhang operasyon sa loob ng soberanong teritoryo. Bagama’t ang mga akusado ay wala pa sa kustodiya, ang hatol ay may malakas na simbolikong bigat, na nagpapatunay sa pagkilala ng estado sa bigat ng krimen at sa papel ni al-Zouari bilang isang sibilyan at siyentipikong biktima ng target na pagpatay.
Sa mas malawak na konteksto, ang kaso ni Mohammad al-Zouari ay naglalantad sa paglipat ng tunggalian patungo sa larangan ng teknolohiya at kaalamang siyentipiko, kung saan ang mga inhinyero at eksperto ay nagiging estratehikong target. Ang kanyang pamana bilang tagapagtatag ng drone unit ng Al-Qassam ay nagpatibay sa pananaw na ang makabagong teknolohiya ay naging mahalagang bahagi ng modernong paglaban, at ang kanyang pagpaslang ay lalong nagpatibay sa kanyang simbolikong katayuan sa kamalayang pampulitika at makatao ng rehiyon.
