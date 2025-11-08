Video | Jabalia—Ang Sigaw ng Isang Kampo sa Gitna ng Abu at Guho

Isang Talumpati: Mga kapatid, mga kaibigan, mga tagapakinig
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ngayon, tayo’y tumitindig hindi lamang upang magsalita, kundi upang makinig sa sigaw ng isang kampong nilamon ng digmaan: Jabalia, sa puso ng Gaza.
Ang Jabalia, na minsang tahanan ng libu-libong pamilyang mga Palestino, ay ngayo’y isang lungsod ng abo, guho, at luha. Sa bawat piraso ng semento, may kwento ng isang buhay na nawala. Sa bawat ulap ng alikabok, may pangarap na hindi na matutupad.
Hindi ito simpleng pinsala. Ito ay isang humanitarian catastrophe—isang trahedya na hindi dapat ipikit ng mundo. Ang mga bata roon ay hindi mga mandirigma. Ang mga ina roon ay hindi mga target. Ang mga tahanan roon ay hindi dapat maging puntirya ng bomba.
Sa harap ng ganitong kalagayan, ang tanong ay hindi na kung sino ang tama o mali. Ang tanong ay: Nasaan ang ating pagkatao? Nasaan ang ating pagkilos?
Ang Jabalia ay hindi lamang kampo. Ito ay simbolo ng kawalang-katarungan, ng pagdurusa ng mga walang tinig, ng mga taong ipinanganak sa ilalim ng okupasyon, lumaki sa gitna ng takot, at ngayo’y nabubuhay sa gitna ng abo.
Kaya’t nananawagan tayo sa pandaigdigang komunidad—sa mga lider, sa mga mamamayan, sa mga institusyon—na huwag nang tumalikod. Ang tulong ay hindi dapat ipagpaliban. Ang katarungan ay hindi dapat ipagpaliban. Ang kapayapaan ay hindi dapat ipagpaliban.
Sa huli, ang Jabalia ay hindi dapat maalala bilang kampo ng pagkawasak, kundi bilang kampo ng pag-asa—kung saan nagsimula ang panawagan para sa isang mundong mas makatao, mas makatarungan, at mas mapayapang mahal na lupain ng mga Palestino at taga-Gaza.
Maraming salamat po.
