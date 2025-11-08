Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pederal na pamahalaan ng Estados Unidos ay pumasok sa ika-36 araw ng shutdown noong Nobyembre 5, 2025, na siyang pinakamatagal sa kasaysayan ng bansa. Ang krisis ay dulot ng banggaan sa pagitan ni Pangulong Donald Trump at mga Demokratiko hinggil sa mga subsidyo sa insurance at programang SNAP.
Buod ng Shutdown
Tagal ng shutdown: 36 araw (mula Oktubre 1 hanggang Nobyembre 5, 2025)
Rekord: Pinakamatagal na shutdown sa kasaysayan ng US, nalampasan ang 35-araw na shutdown noong 2019
Sanhi: Pagtanggi ni Pangulong Trump na makipag-usap sa mga Demokratiko hangga’t hindi sila pumapayag sa kanyang mga kondisyon para sa reopening ng pamahalaan
Mga Isyung Pinagtatalunan
Health Insurance Subsidies
Ang mga Demokratiko ay humihiling ng pagpapatuloy ng mga subsidyo sa insurance premiums para sa mga low-income Americans.
Tumanggi si Trump na pag-usapan ito hangga’t hindi muna binubuksan ang pamahalaan, na lalong nagpapatagal sa krisis
SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program)
Pinutol ng administrasyong Trump ang pondo para sa SNAP, na tumutulong sa milyun-milyong Amerikano upang makabili ng pagkain.
Binalewala ang utos ng korte na nagsasabing dapat ipagpatuloy ang pondo upang maiwasan ang gutom
Epekto sa Mamamayan
1.4 milyong empleyado ng pamahalaan ang naapektuhan—marami ang walang sahod o naka-leave
Pagtaas ng pressure sa mga pamilyang umaasa sa tulong ng gobyerno, lalo na sa pagkain at kalusugan
Konklusyon
Ang rekord-breaking na shutdown ng pamahalaan ng US ay hindi lamang isyu ng badyet—ito ay salamin ng malalim na hidwaan sa pagitan ng sangay ng ehekutibo at lehislatibo. Sa gitna ng krisis, ang mga ordinaryong mamamayan ang higit na naapektuhan, lalo na ang mga umaasa sa tulong ng gobyerno. Ang patuloy na pagtanggi sa dayalogo ay nagpapakita ng pulitikal na pagkakawatak-watak na may tunay na epekto sa buhay ng milyon-milyon.
Mga Sanggunian:
Channel News Asia – Trump blasts Democrats as shutdown becomes longest
Yahoo News – US government shutdown becomes longest on record
National Herald – SNAP aid cut despite court order
USA Today – Shutdown breaks previous record
…………
328
Your Comment