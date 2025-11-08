Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Dr. Mohammad Hazimeh, isang kilalang eksperto sa estratehiya, ang Israel ay itinatag batay sa mga alamat at hindi matatag na ideolohiya, at ngayon ay nahaharap sa krisis ng lehitimasyon, pagkapagod sa sikolohiya, at panloob na pagbagsak.
Paglabag sa tigil-putukan: Matapos ang bukas na liham ng Hezbollah sa mga pinuno ng Lebanon, nagsagawa ang Israel ng malawakang pag-atake sa timog Lebanon, na muling nagpapatunay na ang digmaan ay hindi kailanman huminto.
Krisis sa Lebanon: Sinabi ni Hazimeh na ang gobyerno ng Lebanon ay walang kakayahan at umaasa lamang sa UN at mga kaalyado gaya ng Amerika, na aktibong kasangkot sa digmaan sa panig ng Israel.
Sandata ng resistensya: Ang armas ng mga grupo ng resistensya ay hadlang sa plano ng Amerika na palawakin ang impluwensiya ng Israel sa rehiyon. Hangga’t may resistensya, hindi magtatagumpay ang proyektong ito.
Tigil-putukan sa Gaza: Hindi ito tunay na kapayapaan kundi pansamantalang katahimikan. Si Donald Trump ay sinasabing pinilit ang mga kondisyon ng Israel sa mga bansang Arabo upang tulungan si Netanyahu sa kanyang krisis.
Pagbagsak ng Israel: Ang mga sunod-sunod na kabiguan ng Israel sa Lebanon, Yemen, at Iran ay nagpapakita ng estratehikong pagkatalo. Ang Amerika ay napilitang umatras sa ilang posisyon, at ngayon ay sinusubukang tanggalin ang armas ng resistensya sa pamamagitan ng politika.
Paglabag sa batas internasyonal: Ayon kay Hazimeh, ang Israel ay hindi kailanman sumunod sa mga pandaigdigang kasunduan at patuloy na lumalabag sa mga resolusyon ng UN sa tulong ng Amerika.
Krisis sa hukbong Israeli: Mahigit 10,000 sundalo ng Israel ang buwanang nagpapagamot sa mga klinika dahil sa mga problemang sikolohikal. Tumataas din ang bilang ng mga tumatakas sa serbisyo.
Konklusyon: Ang lipunan ng Israel ay nabuo sa mga alamat at kasinungalingan. Ang mga imigrante na dating nangarap ng isang ligtas na lupain ay ngayon ay nasa mga lugar na itinuturing na mapanganib. Ayon kay Hazimeh, ang pag-iral ng Israel ay mas marupok pa sa sapot ng gagamba.
