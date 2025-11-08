Walang bansang Muslim ang dapat makipag-ugnayan sa mga kaaway ng Islam

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ng Tagapagsalita ng Parlamento: Ang Amerika ay inilalagay ang Ummah ng Islam sa dalawang panig—ang isa ay dapat sakupin at atakihin, at ang isa naman ay dapat tanggapin ang Kasunduang Abraham at makipag-ugnayan sa rehimeng Zionista. Walang bansang Muslim ang dapat pahintulutan ang sarili na makipag-ugnayan sa kaaway ng Islam at mga Muslim.
Si Mohammad Bagher Ghalibaf, Tagapagsalita ng Parlamento ng Islamikong Republika ng Iran, ay bumisita sa Pakistan sa paanyaya ni Ayaz Sadiq, Tagapagsalita ng Pambansang Parlamento ng Pakistan. Noong gabi ng Huwebes, ika-15 ng Aban, nakipagpulong siya sa mga iskolar ng relihiyon, mga propesor sa unibersidad, at mga elitistang pampulitika, pangkultura, at panlipunan ng Pakistan sa Embahada ng Iran sa Islamabad.
Sa pulong na ito, sinabi ni Ghalibaf: Nang marinig ko ang mensahe ng pakikiisa mula sa bayan, pamahalaan, at parlamento ng Pakistan sa gitna ng 12-araw na digmaan, napagpasyahan kong ang unang pagbisita sa ibang bansa pagkatapos ng digmaan ay ilaan sa bansang ito. Ang diwa ng paghahangad ng katarungan, katapangan, at pagkamakatarungan ng Pakistan ay napatunayan sa harap ng hindi makatarungang pag-atake ng rehimeng Zionista na may direktang suporta ng Amerika.
Dagdag pa niya, dapat pagtuunan ng pansin ang mga ugat ng agresyon at ang mga resulta ng digmaan, dahil ito ay mahalaga para sa pagbuo ng Ummah ng Islam. Dapat pag-usapan ito nang masinsinan upang maipaliwanag ang landas para sa mga mamamayan at kabataan.
Pagtingin sa Doktrinang Militar ng Israel
Ipinaliwanag ni Ghalibaf na ang rehimeng Zionista ay hindi kailanman pumapayag na magkaroon ng banta laban dito. Sinisira nito ang banta sa pinagmulan pa lamang at hindi ito nag-iiwan ng anumang bakas. Ang Iron Dome ay bahagi ng sistemang ito. Ayon sa kanila, hindi kailanman naging mahina ang kanilang mga hangganan, at anumang pag-atake ay kanilang tinutugunan.
Operasyon ng Al-Aqsa Storm: Paghihimagsik ng mga Palestino
Ang operasyong ito ay bunga ng matagal nang galit ng mga Palestino na halos 80 taon nang inaapi ng rehimeng Zionista. Marami na ang namatay—mga bata, kababaihan, matatanda—at naapektuhan ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang Muslim na bayan. Ang sinasabi ng ilan na ang mga Palestino ang nagsimula ng digmaan noong Oktubre 7 ay isang malaking kasinungalingan. Sa katunayan, ito ay tugon sa mga dekada ng pagdurusa.
Paglaban ng Gaza sa ilalim ng Pagkubkob
Ang Gaza, na tinatawag na pinakamalaking bukas na bilangguan sa mundo, ay tahanan ng halos dalawang milyong tao na lubos na nakubkob ng Israel. Sa kabila ng mga hadlang—mga pader, elektronikong kagamitan, drone, at satellite—nagtagumpay ang mga kabataang Palestino na pasukin ang mga linya ng depensa ng Israel. Ang eksenang paghatak ng F-15 jet sa isang trak ay simbolo ng kahihiyan ng rehimeng Zionista.
Suporta ng Amerika sa Israel
Sinabi ni Ghalibaf na ang buong imperyalistang sistema, lalo na ang Amerika, ay sumusuporta sa Israel. Sa panahon ng 12-araw na digmaan, sinabi niya sa mga kabataang Iranian na kung wala ang suporta ng Amerika, matatalo ang Israel sa loob ng pitong araw. Sa unang araw ng digmaan, bumisita ang Kalihim ng Estado ng Amerika sa Tel Aviv at nakita ang pagkawasak ng mga pasilidad ng Israel. Ang Amerika ang nagpatakbo ng mga operasyon at muling nagtatag ng kontrol.
Pananaw ng Amerika sa Mundo ng Islam
Ayon kay Ghalibaf, ang Amerika ay may mapang-aping pananaw sa mga Muslim. Sinabi pa ng Pangulo ng Amerika na kung hindi nila nilikha ang Israel noon, kailangan nilang lumikha ng isa ngayon. Ipinapakita nito ang plano ng Amerika na saktan ang mga Muslim.
Paglaban sa Pang-aapi: Aral mula sa Islam
Itinuro sa atin ng Imam, ng Rebolusyon, ng Qur’an, ng mga Hadith, at ng Ahlul-Bayt (AS) na dapat tayong tumindig laban sa pang-aapi. Kailangang maging malaya, makapangyarihan, at maunlad ang mga bansang Muslim, lalo na sa larangan ng agham at teknolohiya. Dapat nating bawiin ang mga siglo ng pagkaantala na dulot ng imperyalismo.
Pag-unlad ng Iran sa Kabila ng mga Pagsubok
Matapos ang Rebolusyon, ang Iran ay naging biktima ng mga sabwatan, terorismo, digmaan, at panloob na presyon. Mahigit 26,000 katao ang napatay, kabilang ang mga opisyal ng pamahalaan, mga mambabatas, mga iskolar, at mga ordinaryong mamamayan. Sa kabila nito, nanindigan ang Iran at umunlad sa larangan ng agham.
Tagumpay sa Teknolohiya at Nukleyar
Ang Iran ay kabilang sa mga nangungunang bansa sa larangan ng nukleyar, nano, aerospace, at medisina. Bagama’t sinasabi ng Amerika na ang Iran ay nagtatangkang gumawa ng armas nukleyar, walang ebidensyang nagpapatunay nito. Kahit ang IAEA ay nagsabing walang dokumento na nagpapatunay sa layuning iyon.
Matatag na Tugon sa Pag-atake ng Israel
Sa ikaanim na yugto ng negosasyon sa Amerika, dalawang araw bago ito ipagpatuloy, inatake ng Israel ang Iran. Akala nila ay hindi makakapanlaban ang Iran nang higit sa dalawang araw. Ngunit sa loob ng 16 na oras, tumugon ang Iran nang matindi. Sa ikaapat na araw, nakapagpadala ito ng mga missile na may layong 2,000 kilometro. Tinarget ng Iran ang CENTCOM base ng Amerika sa Gitnang Silangan, kung saan pito sa labing-apat na missile ang tumama. Dahil dito, napilitan ang Amerika na humingi ng tigil-putukan.
Panawagan sa Lakas at Pagkakaisa ng mga Muslim
Binigyang-diin ni Ghalibaf na kailangang gamitin ng mga bansang Muslim ang kanilang lakas laban sa Israel. Ang lohika ay mahalaga, ngunit kung hindi ito nauunawaan, kailangang ipakita ang lakas. Layunin ng Israel na burahin ang pangalan ng Palestina, ngunit makalipas ang ilang henerasyon, patuloy pa rin ang pakikibaka para sa Palestina.
Pagkakaisa ng Mundo ng Islam
Dapat magkaisa ang mga bansang Muslim upang labanan ang rehimeng Zionista. Kung may bansang Muslim na inaatake, dapat tumindig ang lahat ng Muslim. Kailangang pag-isahin ang mga ugnayang pampulitika, pangkultura, pang-agham, panlipunan, at pangkalikasan sa mundo ng Islam. Kung nais nating maging malaya at bumuo ng bagong kaayusan sa mundo, kailangan ang pagkakaisa. Hindi tayo naghahangad ng pananakop, kundi ng kapayapaan at seguridad para sa lahat.
Pagpupulong sa Pakistan
Sa simula ng pulong, ibinahagi ng mga iskolar ng Pakistan ang mga pananaw tungkol sa ugnayang pangkultura ng Iran at Pakistan, ang isyu ng Palestina, at ang epekto ng Rebolusyong Islamiko sa mga bansang Muslim. Sa pagbisita ni Ghalibaf, nakipagpulong siya sa Tagapagsalita ng Parlamento, Punong Ministro, at iba pang opisyal ng Pakistan.
